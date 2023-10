XETRA-SCHLUSS/DAX mit versöhnlichem Schluss nach turbulenter Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer kleinen Berg- und Talfahrt schloss der deutsche Aktienmarkt am Freitag höher, der DAX legte um 1,1 Prozent auf 15.230 Punkte zu. Die letzten Tage hatten es in sich - vor allem der Arbeitsmarkt aus den USA lieferte die Impulse für die Anleihen, Devisen und auch eben Aktien. Den Höhepunkt lieferte heute einmal mehr der US-Arbeitsmarktbericht - und der hatte es in sich. Per September stieg die Beschäftigung kräftig um 336.000 Jobs - die Zahl lag rund doppelt so hoch wie die Schätzungen der Volkswirte, zudem wurden die Vormonate nach oben revidiert. Dies bedeutet, dass die massive Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank am Arbeitsmarkt noch nicht angekommen ist, und noch eine Anhebung in diesem Jahr folgen dürfte. Der Dollar schoss nach oben und gab die Gewinne wieder ab - der Euro notiert bei 1,0580. Kurz unter Druck standen die Anleihen, erholten sich dann aber. Mit Blick auf die US-Wirtschaft bedeutet der weiterhin robuste Arbeitsmarkt, dass die Unternehmen mit den hohen Zinsen bisher leben können - und neue Stellen schaffen.

Konjunkturseitig kamen aus Deutschland durchwachsene Signale. Einen Hoffnungsschimmer lieferte der Auftragseingang im August. Nach dem starken Rückgang im Juli ist er im August stärker als erwartet gestiegen. Derweil blickt die chemische Industrie mit noch mehr Pessimismus in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima für die Branche ist im September weiter gefallen. An der Börse gab es in diesem Jahr schon eine Menge an Gewinnwarnungen aus der Branche.

Banken profitieren von steigenden Zinsen

Mit Blick auf die Zinslandschaft profitieren Banken von steigenden Zinsen, so verwundert nicht, dass Deutsche Bank (+1,2%) und Commerzbank (+1,6%) zu den Gewinnern gehörten. Versorger leiden in der Regel unter steigenden Zinsen, RWE (-0,9%) und Eon (0,8 %) belegten dies heute. Viel Redebedarf gibt es aktuell bei Puma. Der Sportartikelkonzern bewegt sich mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartung" und sieht sich laut Puma-Chef Arne Freundt bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Freundt reagierte in dem Vorabbericht der Euro am Sonntag mit diesen Äußerungen auf Analystenkommentare, wonach Puma im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Die Aktie erholte sich nach dem Absturz um 11 Prozent am Vortag um 2,5 Prozent

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.229,77 +1,1% +9,38%

DAX-Future 15.371,00 +1,2% +7,24%

XDAX 15.256,02 +0,9% +10,00%

MDAX 25.403,14 +0,9% +1,14%

TecDAX 2.999,47 +0,8% +2,68%

SDAX 12.678,50 +1,0% +6,31%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,01 -16

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 2.892,5 67,6 48,1

MDAX 38 10 2 440,1 22,1 23,5

TecDAX 22 6 2 632,8 20,8 19,4

SDAX 51 13 6 108,4 18,3 8,7

