XETRA-SCHLUSS/DAX nach neuem Rekord nur leicht im Plus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag weiter gestiegen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.465 Punkte, nachdem er am Vormittag mit knapp 15.569 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Damit profitierte er von der Megafusion im Immobiliensektor und von den guten Konjunkturaussichten. Der Ifo-Geschäftsklima-Index ist auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Gebremst wurde der DAX allerdings vom festen Euro, der zum Dollar den höchsten Stand seit Anfang Januar markierte. Die Aktien der Deutsche Wohnen schossen um 15,7 Prozent auf 52,06 Euro nach oben. Vonovia gaben dagegen 6,1 Prozent ab.

Vonovia und Deutsche Wohnen wollen fusionieren. Dazu bietet Vonovia den Anteilseignern der Deutsche Wohnen 52 Euro je Aktie. Verbunden ist das Angebot mit einer Mindestannahmequote von 50 Prozent. Das kombinierte Unternehmen hätte weit über eine halbe Millionen Wohnungen in Deutschland in der Hand.

Andere Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Grand City Properties legten um etwa 2 Prozent zu. "Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Konzentrationswelle weitergeht", sagte ein Händler.

Stark gefragt waren im DAX auch Delivery Hero mit einem Plus von 5 Prozent auf 109,45 Euro. Die Credit Suisse empfahl die Aktie mit einem 170er Kursziel zum Kauf. Deutsche Post stiegen um 2,9 Prozent auf den neuen Rekordstand von 53,60 Euro. Dagegen gaben Fresenius nach der jüngsten Aufwärtswelle 3,7 Prozent ab, Munich Re verloren 1,5 Prozent und Bayer 1,3 Prozent.

Starke Prognosen und Aufträge treiben Aktien kleinerer Unternehmen

Starke Kursgewinne mit fast 14 Prozent Aufschlag verzeichneten Flatexdegiro. Der Online-Broker hat seine Wachstumsziele mehr als verdoppelt und will auf Sicht von fünf Jahren 7 bis 8 Millionen Kunden betreuen. Bislang waren es "mehr als 3 Millionen Kunden". Auch Umsatz und Gewinn sollen sich entsprechend verbessern.

Aktien von SFC Energy zogen um 3,3 Prozent an. Das Unternehmen hat den größten US-Auftrag seiner Unternehmensgeschichte für mehr als 100 Brennstoffzellen erhalten. Auch Datagroup hat ihren Ausblick erhöht, die Aktien stiegen um 3,2 Prozent. Datagroup rechnet nun mit einem Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 von mehr als 440 Millionen Euro nach bisher 410 bis 420 Millionen Euro.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.465,09 +0,18% +12,73%

DAX-Future 15.470,00 -0,58% +13,18%

XDAX 15.477,94 +0,16% +13,23%

MDAX 32.711,86 +0,91% +6,22%

TecDAX 3.397,68 +0,85% +5,76%

SDAX 16.182,06 +1,40% +9,60%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,71 38

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 13 1 4.683,7 93,0 70,1

MDAX 45 15 0 1.149,7 45,7 49,5

TecDAX 19 10 1 810,8 30,0 31,5

SDAX 39 29 2 276,6 12,8 9,0

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 11:52 ET (15:52 GMT)