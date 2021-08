XETRA-SCHLUSS/DAX nach schwächerem Start unverändert - Post kauft zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem erneut ruhigen Handelstag schloss der deutsche Aktienmarkt am Dienstag kaum verändert. Während vor allem Technologietitel in Asien seit Tagen verkauft werden und auch die US-Börsen aktuell leichter tendieren, ist in Deutschland unverändert Kaufinteresse zu beobachten. Rücksetzer, wie am Morgen zu beobachten, werden schnell wieder für Käufe genutzt. Derweil läuft die Berichtssaison langsam aus, der Bundestagswahlkampf dürfte nun stärker in den Fokus rücken. Die Schwäche im Euro hält an, was leicht positiv für die exportabhängige heimische Wirtschaft zu werten ist. Der DAX schloss vier Punkte tiefer bei 15.922 Punkten.

Deutsche Post kauft Seefrachtspezialisten

Die Deutsche Post verstärkt sich mit einer Übernahme im Bereich Seefracht und kauft die J.F. Hillebrand Group für rund 1,5 Milliarden Euro. Der Zusammenschluss mit der DHL-Division "Global Forwarding, Freight" soll die Position auf dem Seefrachtspeditionsmarkt stärken. "Angesichts der erreichten Stärke unseres Speditionsgeschäfts stellt die Übernahme von Hillebrand eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Portfolios dar", so Post-CEO Frank Appel. An der Börse wurde der Deal als "strategisch sinnvoll" eingestuft, die Aktie der Deutschen Post stellte mit einem Plus von 1,4 Prozent den Gewinner im DAX.

Seit Tagen geht es für die Aktie des Düngemittelherstellers K+S nach unten, sie gab um weitere 4,1 Prozent nach. Im Handel wurde heute als Belastungsfaktor auf die Düngemittelpläne des Minengiganten BHP verwiesen. Bei Ströer fielen die Ergebnisse für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen aus. Sowohl Umsatz als auch EBITDA entsprachen in etwa den Prognosen von Warburg. Ströer profitiert dabei von der Erholung des Außenwerbegeschäfts und peilt für das dritte Quartal ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent an. Die Aktien schlossen 0,9 Prozent im Plus.

Auch Zooplus legte starke Zahlen vor und schaffte das erste Mal den Sprung über die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro. Den Markt interessiert dies angesichts der laufenden Übernahme aber nicht, die Aktien zeigten sich wenig verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.921,95 -0,0% +16,06%

DAX-Future 15.904,00 +0,1% +16,50%

XDAX 15.910,91 -0,3% +16,40%

MDAX 35.732,96 +0,0% +16,03%

TecDAX 3.853,49 +0,9% +19,94%

SDAX 16.888,72 -0,5% +14,38%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,75 +2

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 16 0 2.411,1 46,1 44,3

MDAX 30 28 2 907,3 32,8 36,1

TecDAX 18 11 1 805,2 22,9 22,2

SDAX 23 43 4 209,3 7,9 8,4

===

