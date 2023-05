XETRA-SCHLUSS/DAX pirscht sich vorsichtig aufwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag etwas nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 15.914 Punkten. Nachdem es am Morgen zunächst einige Quartalszahlen zu verarbeiten gegolten hatte, wurde es zusehends ruhiger. Mit der nun abgelaufenen Woche sollte auch die Berichtssaison ihren Höhepunkt gesehen haben. Einen entscheidenden Impuls für den DAX konnte sie allerdings nicht liefern, er dümpelt weiterhin in einer Seitwärtsbewegung zwischen 15.730 Punkten und 16.000 Zählern. Nachdem die US-Bankenkrise den Index nicht in Wallung versetzt hatte, bleibt abzuwarten, ob in den USA mit dem Anheben der Schuldenobergrenze ein möglicher Zahlungsausfall abgewendet werden kann. Momentan wird an der Börse darauf gesetzt, dass ein politischer Kompromiss gefunden wird, ansonsten dürften Dollar und Aktien unter Druck geraten.

Zahltag - Allianz erwartet solide

Für viele Aktionäre war am Freitag Zahltag, schütteten allein aus dem DAX die Unternehmen Adidas, BMW, MTU, SAP und Heidelbergcement die Dividende an die Aktionäre aus.

Unter dem Strich positiv kamen die Geschäftszahlen der Allianz (+0,2%) an. Operativ sei es deutlich besser gelaufen als erwartet, nur einige steuerabhängige Kennziffern schienen wegen einer höheren Steuerquote etwas unter noch höheren Erwartungen zu liegen, so Stimmen aus dem Handel.

Als "wie erwartet schwächer" wurden Zahlenausweis und Ausblick von Vitesco (-2,1%) im Handel kommentiert. Der noch deutlichere Rutsch in die Verlustzone im ersten Quartal sei verkraftbar, da steigende Einkaufspreise nur verzögert über Neuverträge weitergereicht werden könnten. Der Auftragseingang sei jedoch gut und der bestätigte Ausblick beruhige, hieß es.

Nordex legten um 5,5 Prozent zu. Die Geschäftszahlen des Windanlagenherstellers bestätigen das bisherige Bild: Ein deutlicher Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Verlustausweitung. Die Aussichten für die kommenden Quartale könnten sich nach Aussage von Marktteilnehmern aber aufhellen, da Nordex beginne, einen qualitativ hochwertigeren Auftragsbestand mit höherer Rentabilität aufzubauen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.913,82 +0,5% +14,29%

DAX-Future 15.965,00 +0,4% +13,43%

XDAX 15.912,57 +0,5% +14,73%

MDAX 27.335,32 +0,3% +8,83%

TecDAX 3.230,16 +0,3% +10,58%

SDAX 13.592,23 +0,2% +13,97%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,21% -39

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 16 0 3.104,7 63,5 69,4

MDAX 35 14 1 560,4 35,8 36,1

TecDAX 19 11 0 730,8 23,0 23,7

SDAX 39 30 1 127,4 7,1 7,8

