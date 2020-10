XETRA-SCHLUSS/DAX rettet sich ins Plus - Dt. Post optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ruhigen Handelstag hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch knapp im Plus geschlossen. Nachdem der DAX die längste Zeit des Tages im Minus notiert hatte, kamen mit einer freundlich tendierenden Wall Street Käufer an den Markt. Der DAX schloss mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 12.929 Punkten. Einen ersten Vorgeschmack auf die Berichtssaison lieferte am Nachmittag die Deutsche Post, die nach einem guten dritten Quartal den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr angehoben hatte. Mit Spannung wartet man an der Börse auf erste Zahlen von DAX-Schwergewicht SAP, die diese Woche noch kommen könnten.

Deutsche Industrieproduktion liefert Enttäuschung, aber keinen Weltuntergang

Die deutsche Industrieproduktion per August enttäuschte Martin Moryson, Chefvolkswirt Europa bei der DWS, auf ganzer Linie. Der erwartete kräftige Anstieg fiel aus, stattdessen gab es einen Rückgang um 0,2 Prozent zum Vormonat. Die Schwäche zog sich im Grunde durch alle Sektoren, besonders ausgeprägt war sie leider im Investitionsgüterbereich. Trotz des ernüchternden Berichts bleibt Moryson zuversichtlich, dass sich die Erholung der deutschen Industrie langsam aber sicher fortsetzen werde.

Deutsche Post erhöht Ergebnisprognose 2020

Die Deutsche Post hat auch im dritten Quartal von den hohen Sendungsaufkommen im Zuge des dynamischen Wachstums im E-Commerce profitiert und den Gewinn kräftig gesteigert. Vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisdynamik schraubte der Logistikkonzern den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 hoch. Das berichtete Konzern-EBIT wird zwischen 4,1 und 4,4 Milliarden Euro erwartet, nachdem zuvor ein Ergebnis in der Bandbreite von 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro genannt worden war. Die Aktie stellte mit einem Plus von 3,9 Prozent den Gewinner im DAX.

Die Aktie von Covestro kletterte um 3,4 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Aktie mit "Buy" bestätigt und das Kursziel leicht nach oben genommen - damit aber ein ordentliches Kurspotenzial signalisiert. Dialog Semiconductor schlossen 3,2 Prozent im Plus. Das Technologieunternehmen hatte die Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht und leicht über den Rand der bisherigen Spanne genommen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,5 (Vortag: 60,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,94 (Vortag: 2,56) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.928,57 +0,17% -2,42%

DAX-Future 12.910,00 +0,08% -1,12%

XDAX 12.928,62 +0,93% -1,57%

MDAX 27.617,71 -0,18% -2,46%

TecDAX 3.101,19 -0,30% +2,86%

SDAX 12.755,27 -0,32% +1,95%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,06% -49

