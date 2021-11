XETRA-SCHLUSS/DAX Richtung Rekord - Hellofresh plus 17 Prozent

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ging es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt. Der DAX zog um 0,9 Prozent auf 15.954 Punkte an und schloss nur noch ein halbes Prozent unter seinem Rekordstand. "Die Erholung vom Oktober-Tief geht nun nahtlos in die Jahresendrally über", so ein Marktteilnehmer. Für gute Stimmung sorgten starke Quartalszahlen und höhere Ausblicke wie von Hellofresh. Der Kurs der DAX-Aktie schnellte um gut 17 Prozent nach oben. Daneben profitierte der Aktienmarkt von Umschichtungen aus Anleihen: "Am Rentenmarkt ist vermutlich auf Jahre hinaus nichts zu holen", so ein Marktteilnehmer.

Wie es am Markt hieß, sind nun sowohl die geldpolitische Wende in den USA als auch eine Zinserhöhung in England an den Märkten eingepreist. Mehrheitlich wird erwartet, dass die US-Notenbank am Mittwoch ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe ankündigen wird, vermutlich um 15 Milliarden Dollar monatlich. Dann würde das Kaufprogramm Mitte 2022 auslaufen.

Nach Zahlen: Hellofresh, Fresenius und FMC Tagesfavoriten

Der Kochboxenanbieter Hellofresh hat die Umsatzprognose zum dritten Mal angehoben und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 57 und 62 Prozent nach bislang 45 bis 55 Prozent.

Star des Nachmittags waren Siemens, die nach guten Zahlen von Rockwell Automation um 3 Prozent davonzogen.

Daneben wurden im DAX Fresenius (+2,2%) und FMC (+1,0%) favorisiert. Während die Mutter Fresenius das Jahresergebnis am oberen Ende der bisher erwarteten Spanne sieht, ist es bei FMC nur der untere Rand. Laut Berenberg ist das Ergebnis aber zumindest weniger schlecht als befürchtet ausgefallen.

Als Impfstoffzulieferer profitierten mit einem Schlussstand auf Rekordniveau auch Merck von höheren Prognosen von Pfizer; der Kurs des Darmstädter Pharmaunternehmens zog um 1,2 Prozent an.

In der dritten Reihe stiegen Sixt um gut 9 Prozent. In den USA legte der Kurs von Avis Budget zeitweise um über 180 Prozent zu.

Shop Apotheke gewannen 4,5 Prozent. Die Online-Apotheke erwartet für das Jahr 2021 ein Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 10 bis 15 Prozent und schrieb im Berichtsquartal operativ rote Zahlen. Die Baader-Analysten sprachen zwar von einer Enttäuschung, glauben aber weiter an ein exzellentes mittel- bis langfristiges Wachstumspotenzial.

Auf der anderen Seite fielen PVA Tepla fielen um 5,9 Prozent, nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Amadeus Fire gaben nach schwachen Zahlen von Adecco 6,8 Prozent ab.

Anbieter von erneuerbaren Energien auf der Verliererseite

Thema war auch der Weltklimagipfel in Glasgow. Indien will erst 2070 ausstoßneutral werden und fordert rund 1 Billion Dollar an Hilfen für Schwellenländer. Damit zeichnet sich Konfliktpotenzial zwischen Industrie- und Schwellenländern ab.

Am Aktienmarkt kamen die Kurse der Wind- und Sonnenenergiehersteller merklich zurück. Nordex fielen um rund 4 Prozent und Siemens Energy um 2,1 Prozent. Auch SMA Solar (-2,6%) wurden verkauft.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.954,45 +0,9% +16,30%

DAX-Future 15.945,00 +0,9% +16,96%

XDAX 15.958,33 +0,9% +16,75%

MDAX 35.164,08 +0,1% +14,18%

TecDAX 3.889,63 +0,5% +21,07%

SDAX 17.191,30 -0,1% +16,43%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,20 +74

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 10 0 3.533,4 60,6 49,2

MDAX 29 19 2 572,7 36,0 36,2

TecDAX 17 13 0 815,2 25,8 23,7

SDAX 25 43 2 274,3 10,4 8,9

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2021 12:54 ET (16:54 GMT)