XETRA-SCHLUSS/DAX rutscht unter 14.000 - Thyssenkrupp fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem abwartenden Geschäft hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch im Minus geschlossen. Neue fundamentale Erkenntnisse gab es nicht. Bis Börsenschluss war der Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs noch nicht beendet. Erwartet wurde eine weitgehende Verlängerung der bisherigen Maßnahmen mit möglichen Ausnahmen für die Öffnung von Schulen. Eine Öffnung des Einzelhandels gilt als unwahrscheinlich. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 13.933 Punkte.

Am Abend spricht Fed-Chef Jerome Powell. Nach Einschätzung von IG geht es für Powell darum, die Balance zu finden zwischen sich aufhellenden wirtschaftlichen Aussichten auf der einen Seite und der Vermeidung jeglicher Andeutung einer monetären Verschärfung auf der anderen Seite.

Bei Einzelaktien machte die Berichtssaison die Musik. Thyssenkrupp gewannen 6,4 Prozent, der Stahl- und Industriekonzern kehrte im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück und erhöhte zudem die Jahresprognose. Angesichts verbesserter Nachfrage im Werkstoffgeschäft und bei Fahrzeugkomponenten wird nun bei hoch einstelligem Wachstum ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBIT für 2020/21 erwartet.

Hochtief von Tochter Cimic belastet

Ein Kurseinbruch der australischen Tochter Cimic belastete Hochtief, für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach unten. Cimic brachen in Sydney um 17 Prozent ein. Der Baukonzern ist zwar im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Ausblick prognostiziert Cimic aber schon wieder einen Gewinnrückgang um 50 Prozent, was den Kurs belastete.

Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, setzten bei Delivery Hero (minus 3 Prozent) Gewinnmitnahmen ein.

Heidelberger Druckmaschinen haussierten mit plus 17,1 Prozent. Positiv wurde an der Börse die Anhebung der EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis auf rund 7 Prozent gewertet. Aber auch die Aussage zum Geschäft mit "Wallboxen" bestätigte die Einschätzung an der Börse. Vorstandschef Rainer Hundsdörfer stimmt die hohe Nachfrage nach Ladestationen für die Elektromobilität optimistisch für die Zukunft.

Grenke erholen sich

Für die Aktie von Grenke ging es um 10,8 Prozent nach oben. Hier wandte sich der Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp mit einem Brief an die Investoren und betonte, dass die bekannt gewordene Kritik an der Internen Revision und der Compliance keine unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens habe. Dies hatte zu Beginn der Woche für einen Kursabsturz in der Aktie geführt.

Leicht über den Erwartungen sind laut Marktteilnehmern die Zahlen von DIC Asset ausgefallen. Auch die Dividende lag mit 70 Cent über der Prognose von 65 Cent. Für die Aktie ging es um 6,4 Prozent nach oben.

Leoni stiegen um 14 Prozent. Am Vorabend hatte der österreichische Motorrad-Hersteller Pierer mitgeteilt, dass er seinen Leoni-Anteil auf gut 10 Prozent ausgebaut hat, der Wert des Investments liegt auf aktuellem Kursniveau bei rund 42 Millionen Euro. "Die Entwicklung in der Aktie gibt Pierer recht", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Kurs, der sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat. Es sei nicht auszuschließen, dass Pierer weiter aufstocke.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,4 (Vortag: 58,4 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,29 (Vortag: 2,60) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.932,97 -0,56% +1,56%

DAX-Future 13.923,00 -0,52% +1,94%

XDAX 13.933,84 -0,71% +1,94%

MDAX 32.132,82 -0,38% +4,34%

TecDAX 3.479,10 -0,54% +8,29%

SDAX 15.435,35 -0,38% +4,54%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,11 -5

===

