XETRA-SCHLUSS/DAX schaltet in Konsolidierungsmodus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 16.651 Punkte und entfernte sich damit weiter von seinem Rekordhoch bei 17.003 Punkten. Im Handel war von einer sich ausweitenden Konsolidierung die Rede. Ein schwächerer Ifo-Geschäftsklimaindex war nicht dazu angetan, die Stimmung zu heben. Dieser sank auf 86,4 Punkte, während Volkswirte einen Anstieg auf 87,7 erwartet hatten. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe wohl das Haushaltsurteil der Karlsruher Richter, so die LBBW.

Im Blick stand der Autosektor nach dem Wegfall der E-Auto-Prämie infolge des Haushaltsurteils. BMW verloren 2,0 Prozent, VW 1,0 Prozent und Mercedes-Benz 1,3 Prozent.

Thyssenkrupp mit Zahlen und Ausblick

Thyssenkrupp Nucera legten um 3,9 Prozent zu. Die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp hat ihre Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und im Gesamtjahr den operativen Gewinn deutlich erhöht. Im neuen Geschäftsjahr 2023/24 rechnet Nucera aber bei mittlerem zweistelligen Umsatzwachstum mit einem operativen Verlust.

Ceconomy knickten 9,2 Prozent ein. Das Unternehmen will zwar im seit Oktober laufenden aktuellen Geschäftsjahr den operativen Gewinn stärker als den Umsatz steigern und setzt dafür "weiterhin auf strikte Kostendisziplin". Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September fiel nach Steuern allerdings ein Verlust an.

Für Energiekontor ging es dagegen um 7,4 Prozent nach oben. Das SDAX-Unternehmen hat auf Grund der positiven Entwicklung im Projektgeschäft die Prognose für das Vorsteuerergebnis 2023 angehoben.

Hapag-Lloyd macht Bogen um das Rote Meer

Hapag-Lloyd schlossen 7,9 Prozent fester. Die Reederei leitete mehrere ihrer Containerschiffe um, nachdem die Durchfahrt durch das Rote Meer wegen Angriffen aus dem Jemen zu gefährlich geworden ist: Die Schiffe fahren nun um das Kap der Guten Hoffnung nach Europa. Auch Moeller-Maersk will die Region meiden. Analysten schließen steigende Frachtraten nicht aus.

Kaum für stärkere Kursbewegungen sorgte die Umsetzung der schon länger beschlossenen diversen Änderungen in den Indizes zum Handelsbeginn. In der DAX-Familie steigen Aroundtown, Krones und Siltronic in den MDAX auf. Neu in den SDAX kommen als Absteiger aus dem MDAX Befesa, Dürr und Prosieben und als Aufsteiger KSB, Mutares und Schott Pharma. Die Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers kam erst in September an die Börse.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.650,55 -0,6% +19,59%

DAX-Future 16.835,00 -0,7% +17,46%

XDAX 16.648,94 -0,4% +20,04%

MDAX 26.904,30 -0,8% +7,11%

TecDAX 3.306,26 -0,7% +13,18%

SDAX 13.576,47 -0,3% +13,84%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,71 -49

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 13 27 0 2.707,4 58,0 175,9

MDAX 19 30 1 447,7 24,1 70,7

TecDAX 9 21 0 682,5 19,9 70,9

SDAX 25 40 5 107,4 8,3 18,0

===

