XETRA-SCHLUSS/DAX scheitert erneut an 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Dienstag etwas leichter. Während der DAX am Mittag bei 16.058 Punkten auf Tageshoch notierte, gab er im weiteren Verlauf die Gewinne mehr als ab. Der Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.909 Zählern. In den vergangenen Wochen war bereits mehrmals zu beobachten, dass die Verkaufsbereitschaft oberhalb der runden Marke steigt - so auch heute. Während die US-Technologiebörse Nasdaq momentan vom Hype um Künstliche Intelligenz profitiert, profitieren deutsche Unternehmen davon kaum. Positiv wird derweil an der Börse gewertet, dass sich im US-Schuldenstreit eine Einigung abzeichnet.

Ein Schwarzen Schwan weniger

Die mögliche Lösung im US-Schuldenstreit würde nach Einschätzung der Marktstrategen der DZ Bank den Finanzmärkten das Schwarzer-Schwan-Ereignis eines US-Zahlungsausfalls ersparen, was den Markt zurück zum Thema der Inflation bringe. Vergangene Woche zeigte diese in den USA und Großbritannien ihre Krallen. In dieser Woche ist die Eurozone mit frischen Zahlen für Mai an der Reihe. Am Mittwoch kommen die Zahlen für die deutschen Bundesländer und Deutschland insgesamt, am Donnerstag die für den Euroraum.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war vergleichsweise dünn. Unter den Immobilienunternehmen legte Aroundtown (+2,7%) einen Verlust im ersten Quartal vor. Der Jahresausblick wurde derweil bestätigt. Für die Analysten der UBS macht das Unternehmen weitere Fortschritte bei der Veräußerung von Unternehmensteilen, wobei im Laufe des Quartals Vereinbarungen über 320 Millionen Euro etwa zum Buchwert unterzeichnet worden seien.

Kursgewinner mit 1,6 Prozent Plus waren Siltronc, nachdem die Aktie von Jefferies von Hold auf Buy hochgestuft wurde. Nach Überzeugung von Jefferies ist bei Siltronic ein erheblicher Teil der negativen Nachrichten bereits eingepreist.

Bei SFC Energy (+3,5%) wurde ein erneuter Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums positiv gewertet. Für die Analysten von Warburg bildet auch der hohe Auftragsbestand die Grundlage dafür, dass SFC das obere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 erreichen wird.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.908,91 -0,3% +14,26%

DAX-Future 15.947,00 -0,2% +13,31%

XDAX 15.920,68 -0,2% +14,79%

MDAX 26.795,41 -0,5% +6,68%

TecDAX 3.218,71 -0,2% +10,19%

SDAX 13.270,60 -0,4% +11,28%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,19 +99

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 2.407,4 55,4 25,3

MDAX 19 30 1 407,0 31,9 14,7

TecDAX 11 19 0 599,8 17,5 7,9

SDAX 26 43 1 85,9 5,3 3,0

