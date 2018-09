XETRA-SCHLUSS/DAX scheitert knapp an der 12.000er Marke

Bayer 72,76 EUR -1,14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die Woche vorsichtig nach oben. Nachdem der Abwärtsdruck in der Vorwoche bereits abgeebbt war, kehrten nun einige Investoren an den Aktienmarkt zurück. Doch gilt der September historisch betrachtet als schlechter Börsenmonat, so dass viele Investoren auch mit Blick auf die schwelenden Handelskonflikte zunächst weiter abwarten dürften. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 11.986 Punkten. Im Tageshoch war es bis auf 12.039 Punkte nach oben gegangen.

Die Commerzbank-Aktie stellte mit einer Erholung von 2,3 Prozent den größten Gewinner im DAX, Bayer setzten mit 1,4 Prozent Minus ihre Talfahrt dagegen fort.

Musterprozess gegen VW hat begonnen

Begleitet von großem Medieninteresse hat in Braunschweig ein Mammutverfahren gegen VW begonnen, in dem Kapitalanleger milliardenschwere Schadensersatzansprüche geltend machen. Die entscheidende Frage ist, ob Volkswagen seine Aktionäre zu spät über die Risiken für den Börsenwert des Unternehmens durch die Abgas-Manipulationen informiert hat. Dabei machte das Oberlandesgericht zum Auftakt der mündlichen Verhandlung deutlich, dass Ansprüche aus den Jahren vor den Ermittlungen in den USA zum Dieselskandal womöglich verjährt sein könnten. Die VW-Aktie stieg um 1,0 Prozent.

Der chinesische Botschafter Shi Mingde lud die deutschen Energiekonzerne ein, in Chinas Stromnetze zu investieren. "China hat diesen Bereich für ausländische Beteiligungen geöffnet. Konzerne wie Eon und RWE sind herzlich eingeladen, in China zu investieren", sagte der Diplomat der Rheinischen Post. "Bis zu einer Beteiligung von 50 Prozent ist alles möglich", ergänzte er. Eon gewannen 1,90 Prozent, RWE rückten um 2 Prozent vor.

Klöckner (plus 4 Prozent) standen in der Vorwoche mit den Käufen des Großaktionärs und Aufsichtsrats Friedhelm Loh im Fokus. Die Aktie stufen Marktteilnehmer gegenüber den US-Wettbewerbern als "preiswert" ein. Für die Aktie der Deutsche Beteiligungs AG ging es um 5 Prozent nach unten, nachdem die Analysten von Oddo BHF die Methode für die Berechnung der Gewinnbeteiligung auf Geheiß des Bafin modifiziert haben. Die Experten befürchten, dass die Bewertungen der Beteiligungen eine Spitze erreicht haben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,3 (Freitag: 104,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,82 (Freitag: 3,54) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.986,34 +0,22% -7,21%

DAX-Future 11.981,50 +0,28% -7,97%

XDAX 11.984,93 +0,45% -6,81%

MDAX 26.339,55 +0,61% +0,53%

TecDAX 2.908,99 -0,11% +15,02%

SDAX 12.162,89 +0,52% +2,32%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,73 -22

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)