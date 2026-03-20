XETRA-SCHLUSS/DAX schießt um über 1.000 Punkte nach oben - Hoffnung auf Deeskaltion

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat am Montag für einen dramatischen Stimmungswechsel am Aktienmarkt gesorgt. Der DAX machte darauf von seinem Tagestief zu seinem Tageshoch einen Satz um 1.300 Punkte. Trump sprach von "produktiven Gesprächen" zwischen Washington und Teheran. Das US-Militär werde daher angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur um fünf Tage verschieben. Die Nachrichtenlage blieb aber diffus, denn das iranische Außenministerium dementierte nach Angaben staatlicher Medien Gespräche mit den USA. Vor den Trump-Aussagen hatten die Zeichen angesichts eines 48-Stunden-Ultimatums zur Öffnung der Straße von Hormus noch auf Eskalation gestanden und die Börse klar im Minus gehandelt.

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Der DAX kletterte um 1,2 Prozent auf 22.654 Punkte, im Tagestief hatte der deutsche Leitindex bei 21.864 gestanden, im Hoch aber auch schon deutlich höher bei 23.178.

Entscheidend für die positive Marktreaktion war der deutliche Rückgang der Ölpreise. "Im Moment ist die einzige Frage, die für die Finanzmärkte zählt, wie hoch der Ölpreis ist", fasste Marktstratege Eric Winograd von Alliance Bernstein das Marktgeschehen zusammen.

Begünstigt durch niedrigere Energiekosten zählten Brenntag (+5,8%) und Heidelberg Materials (+4,9%) zu den Spitzenreitern im DAX. Salzgitter drehten mit dem Markt um 1,4 Prozent ins Plus, nachdem der Kurs zunächst mit deutlichen Abschlägen notiert hatte. Der Stahlhersteller gab einen Ausblick auf das laufende Jahr unter den Marktschätzungen ab und strebt Umsätze von 9,5 Milliarden Euro an. Auch das avisierte operative Ergebnis erreichte den Konsens nicht.

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Mit Aufschlägen von 7,9 Prozent reagierten Delivery Hero auf den Verkauf ihres taiwanischen Essensliefergeschäfts der Marke Foodpanda. Käufer ist Singapurs Lieferkonzern Grab Holdings. Der Kaufpreis beträgt 600 Millionen Dollar. Den Nettoerlös will Delivery Hero zur Schuldentilgung, zur Verbesserung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Verkaufspreis liegt laut JP Morgan klar über der Markterwartung.

Die Aktionäre von Ströer (-0,5%) müssen sich nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr mit einer niedrigeren Dividende zufriedengeben. Der Außenwerber kündigte allerdings einen Aktienrückkauf über bis zu 50 Millionen Euro an.

Umgesetzt wurden zu Beginn der neuen Woche bereits verkündete Änderungen in einigen Indizes. Neu im breiten europäischen Index Stoxx-600 ist die Aixtron-Aktie, die um 2,6 Prozent zulegte. Neu im MDAX sind nun Deutz (+2,2%), Jenoptik (+1,8%) und Salzgitter gelistet, dafür verließen Carl Zeiss Meditec (-0,5%), Fielmann (+0,5%) und Teamviewer (+1,7%) den Index. Letztere wurden durch eine Hochstufung durch die DZ Bank gestützt.

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Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 22.654 1,2 -7,7

DAX-Future 22.863 -0,1 -8,5

XDAX 22.662 2,0 -7,8

MDAX 28.229 1,6 -7,7

TecDAX 3.435 0,4 -5,3

SDAX 16.463 1,6 -4,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,47% 21

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 12:59 ET (16:59 GMT)