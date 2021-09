XETRA-SCHLUSS/DAX schließt am EZB-Tag knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Schwach startete der deutsche Aktienmarkt in den Donnerstag, schon in den ersten Handelsminuten fiel er auf sein Tagestief bei 15.454 Punkten. Es war der große Tag der Europäischen Zentralbank, schon in den Tagen zuvor waren die Investoren zusehends nervöser geworden. Was werden die Notenbanker machen? Das war die Unbekannte in der Rechnung der vergangenen Tage.

Nun ja, vorsichtige Käufe kamen am Vormittag bereits an die Börse. Zunächst wurden eher defensive Werte bevorzugt. Am frühen Nachmittag, mit dem Zinsentscheid und der Pressekonferenz der sehr souveränen EZB-Präsidentin Christine Lagarde , drehte der DAX vorsichtig in Plus. Am Abend schloss der Index 0,1 Prozent höher bei 15.623 Punkten. Die Bundesanleihen legten leicht zu, dort wurden die Aussagen von Lagarde taubenhaft aufgenommen. Das Währungspaar Euro-Dollar bewegte sich kaum vom Fleck, damit hat die EZB alles richtig gemacht.

EZB navigiert geschickt und gönnt sich mehr Zeit

Die Europäische Zentralbank (EZB) will das Volumen ihrer monatlichen Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP im vierten Quartal etwas reduzieren. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet aber trotzdem nicht damit, dass die EZB das PEPP im April 2022 beenden wird. "Diese Rekalibrierung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die EZB im Dezember beschließen dürfte, das PEPP-Anleihekaufprogramm über den März 2022 hinaus zu verlängern", schreibt Krämer in einem Kommentar.

Für Andreas Billmeier, Europavolkswirt bei Western Asset Management, war die Septembersitzung mit Blick auf das vierte Quartal 2021 mit erwartet geringerer Nettoemissionen von Staatsanleihen der perfekte Zeitpunkt, um den Fuß vom PEPP-Pedal zu nehmen. Die Renditen der europäischen Staatsanleihen sollten im Einklang mit einer andauernden wirtschaftlichen Erholung allmählich steigen.

Von einigen DAX-Unternehmen gab es zudem Nachrichten. Merck KGaA legten um 1,9 Prozent zu, die Darmstädter nahmen die Prognose für den Bereich Life Sciences etwas nach oben. Bayer führten dagegen die Verliererseite an, der Kurs fiel um 2,1 Prozent. Die strengeren Vorschriften für den Einsatz von Glyphosat führten zu Verkaufsdruck, sagte ein Händler. Mit der Pflanzenschutzanwendungsverordnung sei der Einsatz in Deutschland am Mittwoch stark eingeschränkt worden.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.623,15 +0,1% +13,88%

DAX-Future 15.632,00 +0,1% +14,51%

XDAX 15.634,27 +0,1% +14,38%

MDAX 36.120,53 +0,5% +17,29%

TecDAX 3.935,10 -0,0% +22,48%

SDAX 17.064,68 +0,7% +15,58%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,24 +51

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 15 0 3.052,5 54,6 62,6

MDAX 37 22 1 842,5 35,8 40,4

TecDAX 17 13 0 640,1 19,9 28,7

SDAX 52 18 0 171,7 7,4 8,0

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2021 11:50 ET (15:50 GMT)