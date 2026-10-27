XETRA-SCHLUSS/DAX schließt fester - Werte mit KI-Bezug weiter gesucht

27.10.26 17:54 Uhr

DOW JONES--Angeführt von erneuten Gewinnen bei den Werten mit KI-Bezug hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit einem Plus geschlossen. Das Geschäft sei jedoch weiter zurückhaltend verlaufen, hieß es. Mit den geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft stünden im Wochenverlauf wichtige Termine auf der Agenda - im Vorfeld hätten sich die Anleger daher bedeckt gehalten. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten dürften vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auch die israelischen Parlamentswahlen könnten mit Blick auf die weitere Iran-Politik von Relevanz für die Märkte werden, hieß es weiter. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 25.591 Punkte.

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Das organische Umsatzwachstum bei Beiersdorf hat die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Die Geschäftszahlen zeigten, wie stark die Konsumzurückhaltung inzwischen auf die Unternehmen durchschlage, so CMC. Der ausbleibende organische Umsatzanstieg sei ein Warnsignal für die gesamte Konsumgüterbranche. Beiersdorf verloren 3,3 Prozent, für das Henkel-Papier ging es um 0,7 Prozent nach unten.

Mercedes-Benz kassierte wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal die Ziele für dieses Jahr. Das EBIT der Mercedes-Benz Group wird nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt. Nach Einschätzung von JP Morgan dürften die Konsenserwartungen um rund 10 Prozent nach unten revidiert werden. Mercedes-Benz waren mit einem Minus von 3,9 Prozent größter DAX-Verlierer.

Dagegen stiegen Porsche AG um 3,8 Prozent. Der Sportwagenbauer hat nach Einschätzung von JP Morgan solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Preissetzung und Produktmix untermauerten die Ertragsstärke. Porsche habe die Gesamtjahresprognose in einem herausfordernden Marktumfeld bekräftigt - wobei die Prognose für die Netto-Cashflow-Marge im Segment Automotive nach dem Verkauf der Anteile an Bugatti/Rimac im September angehoben worden sei.

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Die Erholung bei den Werten mit KI-Bezug setzte sich fort. Siemens Energy legten um weitere 4,4 Prozent zu. Infineon gewannen 4,8 Prozent und waren damit der größte DAX-Gewinner. Dagegen fielen Suss nach einer Gewinnwarnung um 4,0 Prozent. Der Anlagenbauer der Halbleiterindustrie rechnet nun für 2026 mit einem Umsatz von 405 bis 425 Millionen Euro sowie einer EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent und bleibt damit klar unter den Markterwartungen.

Cancom hat - aus Sicht der Deutschen Bank überraschend - den Mittelwert der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 um 6 Prozent gesenkt. Dies spiegele im Wesentlichen längere Entscheidungsprozesse der Kunden sowie Projektverzögerungen wider, während die Zielmarken für das EBITDA und EBITA unverändert aufrechterhalten worden seien. Cancom verloren 6,0 Prozent.

Der Finanzdienstleister Hypoport (-0,1%) hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 dank eines soliden dritten Quartals bei Rohertrag und operativem Ergebnis zulegen können. Ceconomy (-1,0%), die Muttergesellschaft von Media Markt und Saturn, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 das angepeilte Ziel eines bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes EBIT) von 500 Millionen Euro leicht übertroffen.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.591 +0,7 4,6

DAX-Future 25.701 +0,8 3,5

XDAX 25.592 +0,9 4,1

MDAX 30.495 +0,7 -0,5

TecDAX 4.093 +0,9 13,1

SDAX 18.402 +0,4 7,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,06 +5,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/brb

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October 27, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)