XETRA-SCHLUSS/DAX schließt freundlich nach turbulenter Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem freundlichen Schluss hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine turbulente Börsenwoche beendet. Bei insgesamt ruhigem Geschäft stabilisierten sich die Kurse in fast allen Branchen. Der Technologiesektor erholte sich von den heftigen Gewinnmitnahmen im Wochenverlauf. Für Zuversicht sorgten unter anderem gute Quartalsergebnisse von IBM. Auch der PCE-Preisindex aus den USA kam gut an: Mit plus 2,6 Prozent in der Kernrate zeigte er sich auf Jahressicht genau im erwarteten Rahmen. Das signalisierte dem Markt, dass der Trend des Inflationsrückgangs weiter intakt ist. Gerade im Vorfeld der Fed-Sitzung in der kommenden Woche sorgte dies für Zuversicht am Aktienmarkt. Der DAX kletterte um 0,6 Prozent auf 18.418 Punkte.

Im Chemiesektor BASF und Wacker mit Zahlen

Bei BASF ging es 2,4 Prozent tiefer nach Zweitquartalszahlen. Sowohl auf Umsatz- als auch Ergebnisseite waren diese unter den Erwartungen geblieben. Niedrige Verkaufspreise machten dem Chemieriesen zu schaffen. Die Jahresziele wurden aber bestätigt.

Wacker Chemie fielen nach Zahlenausweis um 2,7 Prozent. Der Umsatz lag unter Erwartung, das EBITDA einen Tick darüber. Der Spezialchemiekonzern bestätigte den Ausblick ebenso. Zumindest am Gesamtmarkt stützten Aussagen, wonach sich die Auftragslage der chemischen Industrie verbessert habe.

Im erwarteten Rahmen lagen die Geschäftszahlen von Mercedes-Benz (+0,1%). Der Autobauer habe zwar die bereinigte Umsatzrendite im Segment Cars auf 10 bis 11 Prozent gesenkt, die Marktprognose lag aber bereits um rund 10 Prozent, hieß es von den Analysten der RBC. Nutzfahrzeughersteller Traton konnte mit seinen Geschäftszahlen überzeugen, der Kurs stieg um 2,6 Prozent.

Mit kräftigen Kurserholungen, allerdings nur als Reaktion auf vorausgegangene Kurseinbrüche, zeigten sich Sartorius (+7,4%), Rheinmetall (+3,7%) und Heidelberg Materials (+2%). Bei Merck KGaA ging es 2,6 Prozent höher, nachdem der mehr als zwei Wochen über der Aktie lastende Widerstand bei 155 Euro gebrochen worden war.

Thyssenkrupp mit Gewinnwarnung

Die rote Laterne trugen Thyssenkrupp: Sie brachen nach einer Gewinnwarnung für ihr Fiskaljahr um 7,8 Prozent ein. Der Stahlkonzern rechnet nun mit einem Umsatzrückgang zwischen 6 und 8 Prozent. Das EBIT soll bei über 500 Millionen Euro liegen, für den freien Cashflow erwartet der Konzern um minus 100 Millionen Euro. Wie die Citigroup anmerkt, lag die Konsenserwartung aber beim EBIT bei 772 Millionen Euro und beim Cashflow bei plus 215 Millionen Euro.

