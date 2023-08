XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Berg- und Talfahrt im Minus

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Blick auf die überzeugenden Geschäftszahlen und Aussagen von Nvidia sind Investoren optimistisch in den Donnerstag gegangen. Am Abend waren sie ernüchtert. Sicher, die Zahlen des an der Börse handelbaren Synonyms für Künstliche Intelligenz waren gut, doch die Bewertung von Nvidia eben auch sportlich. So wurden aus Gewinnern die Verlierer, Technologiewerte wie SAP und Infineon gingen mit Abschlägen von 2,2 und 2,5 Prozent auf dem Handel. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 15.621 Zählern, im Tageshoch kratzte er an der Marke von 15.900.

Die Anleihen, die am Vortag im Rampenlicht standen, traten still auf der Stelle. Auch der deutliche Rücksetzer des Gaspreises um knapp 13 Prozent lieferte keine Entspannung, hier sorgte eine vorläufige Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen bei Woodside Energy in Australien für Entspannung. Einen erneuten Volatilitätsschub könnte bereits am Freitag aus Jackson Hole über die Kapitalmärkte kommen, wenn dort Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde auf die Bühne treten.

Es gab nicht nur Verlierer

Nach den schwachen Einkaufsmanagerindizes und mit Blick auf eine mögliche Rezession in Europa verloren Daimler Truck um 2,4 Prozent, Traton gaben um 1,7 Prozent nach.

Covestro stellte mit einem Plus von 3,5 Prozent den Gewinner im DAX. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über das Interesse von Adnoc an Covestro. Diesmal beflügelte ein Reuters-Bericht, demzufolge zwei der 15 größten Investoren das Unternehmen aufgefordert haben sollen, Übernahmegespräche aufzunehmen.

Für Symrise ging es um 1,9 Prozent nach oben, den Grund liefert eine Analyse von Morgan Stanley. Die Analysten hoben die Aktie des Aromenherstellers auf "Overweight" von "Underweight" gleich um zwei Stufen an.

CTS Eventim gaben nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 2,2 Prozent nach. Die Geschäftszahlen des Ticketvermarkters fielen zwar gut aus, einige Marktteilnehmer stellten aber die Nachhaltigkeit der positiven Entwicklung in Frage.

Usu Software knickten um rund 14 Prozent ein. Das Unternehmen hatte vorläufige Zweitquartalszahlen berichtet und dabei unter anderem einen starken Rückgang des operativen Ergebnisses verzeichnet.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.621,49 -0,7% +12,19%

DAX-Future 15.638,00 -0,8% +10,17%

XDAX 15.602,54 -0,9% +12,50%

MDAX 27.105,06 -0,7% +7,91%

TecDAX 3.087,19 -1,1% +5,69%

SDAX 12.999,82 -0,8% +9,01%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,63 -19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 26 0 2.370,8 48,4 54,4

MDAX 14 36 0 342,3 16,9 15,7

TecDAX 7 23 0 697,8 17,7 18,3

SDAX 17 48 5 78,5 9,6 7,3

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2023 11:59 ET (15:59 GMT)