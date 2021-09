XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Bundestagswahl im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die neue Woche nach oben. In den ersten Handelsminuten schoss der Index auf sein Tageshoch bei 15.704 Punkten. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass jene Investoren, die sich im Vorfeld gegen einen Rot-grün-rote Koalition in Berlin abgesichert hatten, diese auflösten. Schon schnell begannen die Kurse zu bröckeln. Denn es ist zu befürchten, dass sich die Sondierungsgespräche lange hinziehen, bis eine tragfähige Koalition gefunden ist. Der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 15.574 Punkten.

Ob Ampel oder Jamaica bleibt abzuwarten

Ob es zu einer Jamaika- oder Ampel-Koalition kommen wird, ändert nach Ansicht von Fondsmanager Christian von Engelbrechten von Fidelity nichts Wesentliches an den Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen. Trends wie eine expansivere Fiskalpolitik und verstärkte Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung dürften sich in jedem Fall fortsetzen. Zudem könnten Planungsbeschleunigung, Deregulierung oder Bürokratieabbau zeitnah umgesetzt werden.

Vonovia bei Deutsche Wohnen am Ziel

Vonovia (+1,8%) gehörten zu den großen Gewinnern im DAX. Im Handel hieß es, die Aktie profitiere von Aussagen des Unternehmens, dass dieses keine Kapitalerhöhung wegen des Erwerbs von Deutsche Wohnen mehr anstrebe, da eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreicht worden sei. Das "Ja" im Berliner Volksentscheid für eine Vergesellschaftung großer Immobilien-Konzerne in der Hauptstadt belastete nicht.

Die Aktien der Banken profitierten von einer Versteilerung der Zinskurve, Deutsche Bank schlossen 2,5 Prozent im Plus, Commerzbank 3,1 Prozent höher.

Die Klöckner-Aktie reagierte mit Aufschlägen von 7,8 Prozent auf die Anhebung der EBITDA-Prognose im laufenden Jahr. Dank hoher Stahlpreise rechnet der Händler nun mit einem EBITDA von rund 800 Millionen Euro nach bislang 650 bis 700 Millionen Euro. Zooplus legten um 4,3 Prozent zu auf 485,60 Euro dank eines neuen Gebotes durch EQT.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.573,88 +0,3% +13,52%

DAX-Future 15.544,00 +0,3% +14,01%

XDAX 15.564,78 +0,1% +13,87%

MDAX 35.274,14 -0,0% +14,54%

TecDAX 3.844,78 -1,5% +19,67%

SDAX 16.919,64 +0,5% +14,59%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,23 +2

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 17 0 3.392,5 59,0 50,0

MDAX 25 25 0 808,1 49,4 41,2

TecDAX 12 18 0 747,5 19,3 18,3

SDAX 42 28 0 250,5 11,6 9,0

===

