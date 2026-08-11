XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach Rekordhoch knapp im Minus

12.08.26 17:47 Uhr

DOW JONES--Nach einem neuen Rekordhoch am Mittwochnachmittag hat der DAX im Minus geschlossen. Die Gewinn bröckelten im späten Handel, als die Wall Street von ihren Hochs zurückkam. Dazu gesellte sich ein Schwächenanfall in der Aktie von SAP. Der Kurs des Indexschwergewichts fiel um 2,6 Prozent. Der DAX ging 0,2 Prozent tiefer bei 26.331 Punkten aus dem Handel, das Rekordhoch schraubte er mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise auf 26.573,50 Zähler. Während die Inflationsdaten keine Überraschung lieferten und der US-Notenbank eher noch Zeit gönnen, bevor erneut die Zinsschraube angezogen werden muss, nahmen Anleger Gewinne mit. Denn mit dem morgigen Donnerstag neigt sich hier die Berichtssaison dem Ende entgegen und dann dürften erst einmal die Impulse für weitere Käufe auf dem erreicht hohen Niveau fehlen.

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Der Ölpreis trat mehr oder weniger auf der Stelle, während sich die Anleihen für keinen Richtung entscheiden können. Derweil gab es am Morgen ein paar Unternehmenszahlen.

Die Halbjahresergebnisse von E.ON (-3,2%) enthielten keine Überraschungen, schrieben die Analysten der Deutschen Bank. Dank der soliden Ergebnisse sei der deutsche Energiekonzern gut aufgestellt, um seine Jahresprognose zu erreichen oder sogar zu übertreffen.

Bei TKMS ging es um 8,5 Prozent nach oben. Nach starken Zahlen wurde auch die Jahresprognose erhöht. Von Bernstein hieß es, die Ergebnisse seien stark angesichts einer Schwäche im Bereich Elektronik. Der Umsatz habe 16 Prozent höher als die Erwartungen gelegen. Rheinmetall stiegen um 2,3 Prozent.

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Besser fielen auch die Quartalszahlen von Jenoptik (+5,2%) aus. Hierzu hieß es von der DZ Bank, dass die Zahlen die starke operative Entwicklung bestätigten, insbesondere im Halbleiterausrüstungsgeschäft. Positiv hervorzuheben seien der deutlich über den Erwartungen liegende Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand.

K+S (+2,3%) hat für das zweite Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 176 Millionen Euro gemeldet, was 20 Prozent über der Prognose von Jefferies und dem Konsens lag.

Für Enttäuschung sorgten indes Thyssenkrupp Nucera (-3,4%) und Bilfinger (-5,4%) mit schwachen Auftragseingängen.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.331 -0,2 7,6

DAX-Future 26.409 -0,1 7,2

XDAX 26.335 -0,1 7,1

MDAX 32.335 +0,3 5,6

TecDAX 4.068 -0,6 12,3

SDAX 18.503 -0,4 7,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 124,71 -11,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

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August 12, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)