XETRA-SCHLUSS/DAX schließt sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Einen rechten Reim konnte man sich im Handel auf das deutliche Plus nicht machen. "Die momentane Entwicklung bei den Infektionszahlen macht nicht nur den Anlegern Mut und lässt auf eine doch schnellere Rückkehr zur Normalität hoffen", so CMC. Die Analysten warnten aber vor einer trügerischen Ruhe an der Corona-Zahlenfront.

Aareal profitieren von Verkaufsspekulationen

Der DAX gewann dennoch 1,3 Prozent auf 11.224 Punkte, auch dank festerer US-Börsen. Die Nachrichtenlage war dünn und die Berichtssaison lieferte nur noch vereinzelt Impulse.

Die Aktie der Aareal Bank stieg um 11,9 Prozent. Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass die Bank nun eine Minderheit der IT-Tochter Aareon verkaufen will. Das löse Spekulationen aus, dass der Wert der Aareal Bank insgesamt steige, so ein Marktteilnehmer. Der Wert von Aareon sei vor der Krise auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt worden, und der IT-Sektor gelte als Krisengewinner.

Um 7,1 Prozent abwärts ging es dagegen für CTS Eventim. Die Kontaktsperren wegen der Corona-Pandemie belasteten den Event-Veranstalter und Ticket-Anbieter erheblich. Der operative Gewinn brach im ersten Quartal um über drei Viertel ein, nachdem das Geschäft im März wegen der Absage von Veranstaltungen praktisch zum Erliegen gekommen war. Eine neue konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr traut sich der MDAX-Konzern wegen der herrschenden Unsicherheit nach wie vor nicht zu.

Analysten machen Kurse

Im DAX stellten Fresenius mit Aufschlägen von 7,2 Prozent den Tagesgewinner. Hier stützte eine Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley. Gut im Markt lagen Techwerte: Infineon gewannen 4,2 Prozent und Wirecard 4,1 Prozent. Eine negative Sektorstudie von Bernstein drückte auf das Lufthansa-Papier, das 1,3 Prozent tiefer schloss. Auch MTU waren nicht gefragt - die Aktie gab 2,2 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,8 (Vortag: 125,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,82 (Vortag: 4,74) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.223,71 +1,34% -15,29%

DAX-Future 11.228,50 +1,23% -14,22%

XDAX 11.232,05 +2,49% -14,49%

MDAX 24.478,88 +1,16% -13,54%

TecDAX 3.104,79 +1,81% +2,98%

SDAX 10.992,36 +1,29% -12,14%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,79 -9

May 20, 2020 11:54 ET (15:54 GMT)

