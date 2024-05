XETRA-SCHLUSS/DAX schrammt knapp an Rekordhoch vorbei

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach oben. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 18.498 Punkten, im Tageshoch schrammte er mit wenigen 25 Punkten an seinem Allzeithoch vorbei. Der Treiber der vergangenen Tage war die Berichtssaison gewesen, die die Impulse für die Einzelwerte lieferte. Allgemein wird sie als konstruktiv und stützend gewertet, am Mittwoch überraschte Siemens Energy positiv, was die Aktie um knapp 13 Prozent in die Höhe katapultierte.

Schlecht sieht es dagegen mit der Konjunktur in Deutschland aus. So wurde bei der Industrieproduktion im März erneut ein Minus von 0,4 Prozent gegenüber Vormonat eingefahren. Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank wies darauf hin, dass hier die schwachen Auftragseingänge abfärbten.

Zahlenflut in allen Branchen

Von sehr guten Ergebnissen sprach die Deutsche Bank bei Siemens Energy, das Unternehmen hob zudem die Prognosen für das Gesamtjahr bei allen wichtigen Kennziffern an. Aus dem DAX legte zudem Fresenius (+0,8) Geschäftszahlen vor. Berenberg sprach mit Blick auf Erstquartalsgewinne von einem 5-prozentigen Überbieten der Markterwartungen und stellte zudem die angehobene Prognose positiv heraus. Endgültige Geschäftszahlen legte Munich Re (+2,8%) vor, der Rückversicherer profitierte im ersten Quartal von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen als im Vorjahr.

BMW enttäuscht bei Marge

Im Automobilsektor legten Hersteller wie BMW (-2,9%) und Zulieferer wie Knorr-Bremse (+5,5%) und Vitesco (-3,7%) Zahlen vor. Die Ergebnisse der Unternehmen zeigten zwar unterschiedliche Margenstärken, lagen aber allesamt operativ im grünen Bereich. Die Nachfragschwäche bei Elektroautos spiegelte sich zudem nicht in den Unternehmensausblicken wider. Sie wurden allesamt für das Gesamtjahr bestätigt.

Bei BMW wurde der Margendruck moniert. Der Autobereich vermeldete eine geringer als erwartet ausgefallene Profitabilität. Die operative Marge sank auf 8,8 Prozent, während 9,2 Prozent erwartet wurden. Auto1 haussierten gleich um knapp 27 Prozent. Den Ausblick hob der Internet-Autohändler nach überzeugenden Zahlen an.

Auf die guten Ertragszahlen hin legte die Aktie von Puma knapp 11 Prozent zu, am Nachmittag sorgte der überzeugende Analystencall für weitere Käufe. Jenoptik (+9,1%) startete für die Analysten von Warburg besser als erwartet in das Jahr, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität. Die Aktien von Borussia Dortmund stiegen mit dem Einzug in das Finale der Champions-League und dem angehobenen Ausblick um 6,3 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.498,38 +0,4% +10,37%

DAX-Future 18.636,00 +0,3% +8,33%

XDAX 18.490,39 +0,3% +10,27%

MDAX 26.685,78 +0,5% -1,66%

TecDAX 3.348,50 -0,3% +0,33%

SDAX 14.740,97 -0,2% +5,59%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,37 -30

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 22 0 3.875,3 76,4 87,4

MDAX 23 26 1 708,4 34,0 36,7

TecDAX 13 16 0 901,3 22,9 33,6

SDAX 30 38 2 134,3 11,4 12,3

