XETRA-SCHLUSS/DAX schrammt knapp an Rekordhoch vorbei

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit wenig veränderten Kursen in das Wochenende verabschiedet. Der Blick zurück zeigt, dass es für den Index in dieser Woche um rund 500 Punkte nach oben ging. Allerdings zeigt er Respekt vor dem Allzeithoch bei 14.131 Zählern, im Tageshoch trennten den Index nur noch 17 Zähler von der Marke. Auch wenn sich die Corona-Fallzahlen in der Tendenz in die richtige Richtung entwickeln, ist man an der Börse noch zurückhaltend, was das Ende des Lockdowns betrifft. Der DAX schloss kaum verändert bei 14.057 Punkten.

Niedrigzinsumfeld spricht für Aktien

Unverändert negative Zinsen bei den Bundesanleihen bei einer gleichzeitig steigenden Inflation lassen mehr und mehr Anleger zumindest Teile ihres Vermögens an den Aktienmarkt umschichten. Die Berichtssaison machte keine Pause, aus dem DAX legten Linde und RWE ihre Zahlen vor. Der weltgrößte Industriegase-Hersteller Linde (plus 1,4 Prozent) ist gut durch die Coronakrise gesteuert und hat dank höherer Volumina und einiger Projektstarts im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem hat Linde auch die eigenen Zielsetzungen übertroffen. Für das laufende Erstquartal und 2021 wird mit weiterem Wachstum gerechnet.

Der Versorger RWE erwartet ein Ergebnis über der Prognose und hat zudem die Dividende bestätigt. Das von RWE vorgelegte vorläufige Zahlenwerk belegt laut dem Bankhaus Metzler, dass der Energiekonzern ein - abgesehen von der Windkraft - starkes Schlussquartal hinter sich hat. Die Ergebnisse im gesamten Jahr lägen sowohl über der Prognose als auch über den Konsenserwartungen. Maßgeblich dazu beigetragen hätten Wasserstoff, Biomasse, Erdgas sowie die Sparte Supply & Trading. Die Aktie schloss kaum verändert.

Mit einem Kurssprung um knapp 8 Prozent bei RTL Group honorierte der Markt den Verkauf der Tochter Spotx. Als Verkaufsgrund führt RTL die einseitige Ausrichtung des Unternehmens auf die USA an. Der Preis ist höher als die Analysten der Citi erwartet hatten. Zudem habe RTL letzte Woche signalisiert, dass es seine Beteiligung an M6 überprüfe. Auch hier sei eine positive Überraschung nicht ausgeschlossen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,3 (Vortag: 83,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,71 (Vortag: 3,96) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.056,72 -0,03% +2,46%

DAX-Future 14.055,00 +0,08% +2,91%

XDAX 14.066,84 +0,04% +2,91%

MDAX 32.401,04 +0,12% +5,21%

TecDAX 3.507,04 +0,10% +9,16%

SDAX 15.672,85 -0,21% +6,15%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,15 -15

===

