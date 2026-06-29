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XETRA-SCHLUSS/DAX sehr fest - Index kurzzeitig über 25.000 Punkten

30.06.26 17:56 Uhr
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DOW JONES--Mit einem kräftigen Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag geschlossen. Nachdem der DAX am Vormittag kurzzeitig über die Marke von 25.000 Punkten gesprungen war, schloss er mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent bei 24.996 Punkten. Positiv wurde die Entwicklung der Verbraucherpreise gewertet. Obwohl die Inflation weiter auf einem hohen Niveau liegt, sehen Volkswirte den Gipfel des Preisanstiegs im Vormonat als überschritten an. In der Folge könnte die Europäische Zentralbank (EZB) mit Blick auf die Preisentwicklung mit einer Anhebung der Leitzinsen abwarten, hier hatten einige zuvor noch mit mindestens einem Zinsschritt in diesem Jahr gerechnet.

Insgesamt hat der DAX-Kursindex im ersten Halbjahr 2026 eine "Nullnummer" abgeliefert. Die Performance unter den 40 DAX-Unternehmen war dabei zweigeteilt wie selten, die Schwankungen unter den Einzelwerten extrem hoch. Zu den Gewinnern gehörten Unternehmen mit KI-Bezug, so legten Infineon um über 107 Prozent zu, Hochtief als DAX-Neuling um knapp 50 Prozent und Siemens Energy um 30 Prozent. Kursverluste von über 30 Prozent verzeichneten die Aktien von BMW, Rheinmetall, SAP und VW.

Am Berichtstag gewannen Siemens Energy nach einem Pre-Close-Call 5,6 Prozent. Bei den Aufträgen impliziere der positive Ton ein potenzielles Aufwärtspotenzial für Gas Services, so die Citigroup.

Siemens gewannen nach positiven Analystenkommentaren 4,4 Prozent. Der Konzern dürfte ein weiteres starkes Quartal mit einer anhaltend positiven Dynamik sowohl bei Smart Infrastructure als auch bei Digital Industries liefern, erwartet die Bank of America.

Die jüngste Kursschwäche in Deutsche Telekom ist auffällig - hier ging es um weitere 3,9 Prozent nach unten. Die UBS nannte drei Gründe, die aktuell belasten. Erstens die Befürchtung, dass die Telekom weiterhin eine Fusion mit der US-Tochter T-Mobile US (TMUS) anstrebe. Zweitens die Sorge vor einem potenziell verstärkten Wettbewerb im US-amerikanischen Mobilfunkmarkt und drittens habe die Abspaltung von NBC/Sky durch Comcast zu Auflösungen von Short-Positionen im Kabelfernseh-Sektor geführt und sich dadurch auf die US-Telekommunikationsunternehmen ausgewirkt. Analyst Polo Tang geht davon aus, dass die operative Entwicklung der Telekom sowohl in den USA als auch in Deutschland robust ist, sein Votum heißt weiter "Buy" und das Ziel von 36,60 Euro bietet ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent.

Mit einem Plus von 11,3 Prozent stellte die Aktie von SMA Solar den größten Gewinner im TecDAX. Die Analysten von Jefferies verwiesen auf einen Reuters-Bericht, demzufolge die Trump-Administration Beschränkungen für in China hergestellte Wechselrichter vorsieht - die aber auch die Kasselaner produzieren. Obwohl der Vorschlag noch geändert oder ganz zu den Akten gelegt werden könnte, würde eine Verabschiedung westlichen Akteuren erheblich zugutekommen.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.996 +1,5 2,0

DAX-Future 25.164 +1,1 0,4

XDAX 25.010 +1,1 1,8

MDAX 31.809 +1,0 4,0

TecDAX 3.853 +0,1 6,3

SDAX 18.046 +0,7 5,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,36 -5,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

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