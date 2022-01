XETRA-SCHLUSS/DAX sehr fest vor Fed-Entscheid - RWE gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Während an den Börsen fest davon ausgegangen wird, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bestätigt, liegt der Fokus auf der folgenden Pressekonferenz und hier auf möglichen Aussagen zum Zinserhöhungspfad sowie möglichen Hinweisen, wie die Fed die hohe Bilanzsumme abbauen wird. Hier dürfte die US-Notenbank aber behutsam vorgehen, erwarten Analysten. Der DAX gewann 2,2 Prozent auf 15.459 Punkte.

RWE-Zahlen weit über Erwartungen

RWE stiegen nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr um 4,3 Prozent. Der Versorger hat ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 3,650 Milliarden Euro erzielt, was klar über dem Ziel von 3,0 bis 3,4 Milliarden liegt. Stifel gingen in ihrer Schätzung lediglich von 3,29 Milliarden Euro aus. Auch die anderen Ergebnisse liegen klar über den Unternehmenszielen. RWE will für 2021 eine Dividende von 0,90 Euro zahlen, was der Erwartung entspricht.

Daneben stiegen im DAX MTU um 3,3 Prozent und Airbus um 5,5 Prozent auf 114,18 Euro. Hier trieben neben dem allgemeinen Umfeld auch fundamentale Nachrichten: So hat sich die Auftragslage in der Helikopter-Sparte von Airbus deutlich verbessert und die Citigroup hat das Kursziel kräftig erhöht. Die Citigroup nennt nun ein Ziel von 150 Euro.

Nach der jüngsten Absenkung der Mindestannahmeschwelle hat Atlantic Bidco nun das Angebot für die Aareal Bank erhöht. Das Übernahmevehikel, hinter dem die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge stehen, stockte die Offerte um 2 Euro auf 31 Euro je Aktie in bar auf. Es sei der endgültige Angebotspreis, teilte Atlantic Bidco mit. Weiterhin bleibt an der Börse aber fraglich, ob die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent mit diesem Schritt erreicht werden kann. Aareal Bank verloren 0,4 Prozent auf 27,76 Euro.

Metro legten nach Bekanntgabe ihrer neuen strategischen Ziele auf dem Kapitalmarkttag um 0,2 Prozent zu. Die Ziele bis 2030 wurden im Handel positiv aufgenommen. Metro will im Schnitt jährlich um 3 bis 5 Prozent wachsen. Der Hauptumsatztreiber soll das Food-Service-Distribution-Geschäft werden. Der Gewinn soll mit der gleichen Rate wachsen. Die Dividendenpolitik soll konstant bleiben mit einer Ausschüttungsquote zwischen 45 und 55 Prozent.

Wacker Chemie profitiert von Polysilizium-Preisentwicklung

Wacker Chemie hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor, für die Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben. Hierbei hat der Konzern profitiert von der starken Nachfrage nach Spezialchemieprodukten, der positiven Preisentwicklung vor allem beim Produkt Polysilizium sowie dem Kostensenkungsprogramm. Für Siltronic, an denen Wacker Mehrheitsaktionär ist, ging es um 1,6 Prozent nach unten - die Anleger haben große Zweifel, dass die geplante Übernahme durch Globalwafers genehmigt wird.

