XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Erholung fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem langen Pfingstwochenende hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag weiter zulegen können. Übergeordnet positiv wurde gewertet, dass US-Präsident Donald Trump die eigentlich für den Vortag geplanten Strafzölle gegen Mexiko nach einer Einigung mit dem südlichen Nachbarn am Wochenende für unbestimmte Zeit ausgesetzt hat. Auch die Aussicht auf baldige US-Zinssenkungen stützte. Nun hoffen Anleger, dass es auch im US-chinesischen Handelskonflikt eine baldige Lösung gibt.

Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 12.156 Punkte, nachdem er im Tageshoch schon bis auf 12.227 Punkte gestiegen war.

Thyssenkrupp waren Tagesgewinner mit einem Plus von 4,8 Prozent. Die Aktie stieg gemeinsam mit den zyklischen Sektoren, insbesondere Rohstoffsaktien. Die Ablehnung der Stahlfusion Thyssenkrupp/Tata durch die EU hatte indes kaum Auswirkungen auf die Thyssenkrupp-Aktie - denn diese war erwartet worden. Für Salzgitter ging es um 4,9 Prozent nach oben. Bei Adidas (minus 1,2 Prozent) setzten Gewinnmitnahmen ein, während sich Vonovia mit einem Plus von 1,9 Prozent von den jüngsten Abgaben etwas erholten.

"Kleiner Ritterschlag" für Evotec

Als "kleinen Ritterschlag" wertete ein Aktienhändler die Zusammenarbeit der Bill & Melinda Gates Foundation mit Evotec. Aber auch wirtschaftlich sei der Schulterschluss positiv, weil Evotec eine Fördersumme von etwa 23,8 Millionen Dollar für Tuberkulosebehandlungen erhalte. Evotec stiegen um 1,4 Prozent.

Nordex konnte erneut mit einem Auftrag punkten, diesmal für die Errichtung einer Windanlage in Polen. Abgerundet wurde der Auftrag durch einen Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit über 15 Jahre. Für die Aktie ging es im TecDAX um 1,5 Prozent nach oben.

Puma mit Aktiensplit

Ein Aktiensplit von 10 zu eins macht die Puma-Aktie für Anleger besser investierbar. Nachdem der Wert am Freitag noch mit 557 Euro aus dem Handel gegangen war, schloss er nach dem Split bei 54,90 Euro. Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank wurde am Dienstag ex Dividende in Höhe von 1 Euro gehandelt und schloss um diesen Effekt bereinigt minimal im Plus.

Nanogate reagierten mit Abschlägen von 9,6 Prozent auf Pläne zur forcierten Umsetzung ihres Zukunftsprogramms NXI. Damit verbunden sei ein Einmalaufwand im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 95,1 (Vortag: 80,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,77 (Freitag: 3,15) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.155,81 +0,92% +15,12%

DAX-Future 12.153,50 +0,31% +14,76%

XDAX 12.155,49 +0,81% +14,88%

MDAX 25.436,55 +1,41% +17,83%

TecDAX 2.821,98 +1,25% +15,17%

SDAX 11.094,67 +1,78% +16,67%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,36 25

