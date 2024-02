XETRA-SCHLUSS/DAX stabil über der 17.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Der DAX machte einen kleinen Schritt um 0,3 Prozent nach oben auf 17.118 Punkte. Die am Nachmittag leichter tendierenden Anleihen konnten die Stimmung am Aktienmarkt nicht belasten. Selbst dass die Bundesregierung die deutsche Konjunktur in einem "schwierigem Fahrwasser" sieht und in der Folge ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf nur noch 0,2 Prozent von zuvor 1,3 Prozent deutlich senkte, verhallte. Denn damit überraschte sie an der Börse keinen mehr, wird dort doch mehrheitlich mit einer Stagnation gerechnet. Die im DAX gelisteten Unternehmen schaffen es jedoch, trotz widrigem Umfeld und hohen Steuersätzen im Land, steigende Gewinne zu erzielen. Mit Spannung wird auf die Zahlen von Nvidia, dem Star am KI-Himmel, nach Börsenschluss in den USA gewartet.

Fresenius operativ auf Kurs

Impulse bei den Einzelwerten lieferte erneut die Berichtssaison. Fresenius schlossen nach anfänglich deutlichen Gewinnen noch 0,6 Prozent im Plus. Operativ sei das Gesundheitsunternehmen wieder auf Kurs, hieß es. Während der Umsatz zum Vorjahresquartal um 5 Prozent stieg, legte der operative Gewinn um 13 Prozent zu und damit deutlich stärker als im Konsens mit 6 Prozent erwartet.

Siemens Healthineers stellten mit minus 2,9 Prozent den Verlierer im DAX. Hier belasteten Aussagen eines Wettbewerbers. Das US-Unternehmen Teladoc Health habe einen schwächeren Ausblick abgegeben, hieß es an der Börse. Symrise (-1,4%) litten unter den Quartalszahlen des Wettbewerbers International Flavors & Fragrances (IFF).

Auch SMA Solar wurden von Aussagen eines US-Wettbewerbers belastet, und zwar von Solardedge. Deren Umsatz brach im vierten Quartal im Vergleich zum dritten um 56 Prozent ein. In der Prognose für das laufende Quartal rechnet Solaredge mit rund 80 Prozent weniger Umsatz. SMA fielen um 6,9 Prozent zurück.

Knaus Tabbert legten dagegen um 9,2 Prozent zu. Das Unternehmen profitierte im abgelaufenen Geschäftsjahr von der weiter starken Nachfrage nach Wohnmobilen und Wohnwagen und steigerte den Umsatz so deutlich wie noch nie zuvor.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.118,12 +0,3% +2,19%

DAX-Future 17.164,00 +0,2% +1,37%

XDAX 17.115,02 +0,2% +2,07%

MDAX 25.714,20 -0,2% -5,24%

TecDAX 3.339,51 -0,6% +0,06%

SDAX 13.725,51 +0,0% -1,68%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,47 -63

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 16 1 2.866,7 60,9 64,9

MDAX 22 27 1 375,4 19,9 21,8

TecDAX 8 21 1 626,6 14,4 14,7

SDAX 31 36 3 88,2 5,8 7,0

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2024 11:48 ET (16:48 GMT)