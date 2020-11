XETRA-SCHLUSS/DAX startet erholt in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag sehr fest geschlossen. Der DAX gewann 2 Prozent auf 11.788 Punkte. Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede. Positiv auf das Sentiment wirkten auch günstige Einkaufsmanagerindizes aus Europa, China und den USA. Gerade mit Blick auf Europa wird aber an deren Nachhaltigkeit wegen der neuen Lockdown-Maßnahmen gezweifelt. Übergeordnet war von Zurückhaltung vor den US-Wahlen am Dienstag die Rede. Sehr schlecht für die Börsen wäre ein unklarer Wahlausgang.

Durchwachsene Zahlen von Siemens Healthineers

Sehr gut im Markt lagen zyklische Werte: So gewannen etwa Deutsche Bank 5 Prozent, Daimler 3,2 Prozent oder Heidelcement 4,9 Prozent. Für Siemens Healthineers ging es nach durchwachsenen Zahlen 0,5 Prozent nach unten. Jenoptik zogen um 0,5 Prozent an, nachdem der Finanzchef des Unternehmens in einem Zeitungsinterview angedeutet hatte, dass Jenoptik auf Einkaufstour gehen könnte.

Nach dem plötzlichen Tod von CEO und Unternehmensgründer Andreas Schneider-Neureither fielen SNP um 8 Prozent. Wie das Unternehmen mitteilte, starb Schneider-Neureither in der Nacht auf den 2. November 2020 "plötzlich und unerwartet" im Alter von 56 Jahren.

Unternehmensaktien mit Online-Geschäftstätigkeiten waren mit Beginn des neuen Lockdowns in Deutschland gefragt: Zalando gewannen 3,2 Prozent, Shop Apotheke 3,5 Prozent oder Zooplus 3,5 Prozent.

Cropenergies steigen in den SDAX auf

Vom Aufstieg in den SDAX profitierten Cropenergies mit einem Plus von 2,6 Prozent. Die Aktien ersetzen jene von Rocket Internet, die auf eigenen Wunsch am Berichtstag vom Börsenzettel gestrichen werden.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,4 (Freitag: 85,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,41 (Freitag: 3,82) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und 4 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.788,28 +2,01% -11,03%

DAX-Future 11.795,00 +2,00% -9,66%

XDAX 11.806,34 +1,41% -10,11%

MDAX 26.079,23 +1,39% -7,89%

TecDAX 2.833,49 +0,71% -6,02%

SDAX 11.854,92 +2,02% -5,25%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,31 13

