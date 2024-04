XETRA-SCHLUSS/DAX startet erholt in die Woche - SAP am Abend mit Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX legte um 0,7 Prozent zu auf 17.861 Punkte.

Die Akteure reagierten erleichtert darauf, dass es am Wochenende zu keinen neuen Eskalationen im Nahen Osten gekommen sei, sagte Thomas Altmann von QC Partners und weiter: "Das sehen wir auch am Rückgang des Goldpreises sowie an den steigenden Zinsen für US-Staatsanleihen". Zudem kamen die Ölpreise weiter zurück. In den Blick rückt nun zunehmend die Berichtssaison. Am Abend legt SAP Zahlen vor. Im Vorfeld gewann das Papier 0,2 Prozent.

Tesla senkt erneut die Preise

Gewinner Nummer eins im DAX waren die zuletzt schwachen Bayer mit einem Plus von 3,8 Prozent. VW (+0,1%) schlossen gut behauptet. Laut Berichten am Wochenende haben Hacker, die mutmaßlich aus China stammten, den Autobauer jahrelang ausspioniert. Allerdings hinkten Autoaktien auch europaweit hinterher. Marktteilnehmer verwiesen als einen Belastungsfaktor auf den Preiswettbewerb bei Elektroautos. So senkt Tesla neuerlich seine Preise in China, daneben hat die chinesische Li Auto ihre Preise gesenkt.

In der zweiten deutschen Reihe gewannen Norma 8,6 Prozent auf 18,36 Euro. Warburg hat die Aktie frisch zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 25 Euro von 18,50 Euro erhöht. Knorr-Bremse zogen mit 4,3 Prozent Euro ebenfalls deutlich an. Das Unternehmen übernimmt das US-Bahnsignaltechnikgeschäft der französischen Alstom. Als Kaufpreis wurde ein Unternehmenswert von rund 630 Millionen Euro vereinbart.

In der dritten Reihe haussierten Steico um 14,4 Prozent. Der Bauproduktehersteller hat im ersten Quartal das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Flatexdegiro fielen um 4,6 Prozent. Wie der Online-Broker mitteilte, legt Unternehmenschef Frank Niehage zum 30. April seine sämtlichen Mandate nieder "aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur strategischen Entwicklung...".

Eckert & Ziegler (+9,3%) hat nach vorläufigen Zahlen den Gewinn im ersten Quartal überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen.

New York sagt Windkraftprojekte ab

RWE schlossen 1,2 Prozent im Minus. Die Aktie stand mit dem Aus für drei Offshore-Windkraftprojekte des Staats New York im Blick. "Aus RWE-Perspektive ist die Stornierung des New Yorker Vertrags enttäuschend, der Wertverlust aber nicht bedeutsam", kommentierten die Citi-Analysten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.860,80 +0,7% +6,57%

DAX-Future 18.072,00 +0,7% +5,05%

XDAX 17.866,67 +0,8% +6,55%

MDAX 26.295,88 +1,2% -3,10%

TecDAX 3.216,69 +0,9% -3,62%

SDAX 14.059,11 +0,9% +0,71%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,20 +16

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 31 7 2 3.081,6 63,4 80,6

MDAX 38 11 1 424,5 22,2 26,9

TecDAX 24 4 1 840,6 22,0 25,6

SDAX 51 13 6 83,9 6,8 6,6

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2024 11:58 ET (15:58 GMT)