XETRA-SCHLUSS/DAX startet im Plus in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach oben gegangen. In einem volatilen hatte es zwischenzeitlich nicht nach Aufschlägen ausgesehen. Die Nachrichtenlage war für einen Montag recht ruhig. Dies dürfte sich in den kommenden Tagen ändern. Die Berichtssaison nimmt nun langsam Fahrt auf. Die Erwartungen an die Ergebnisse für das erste Quartal sind, auch wegen zahlreicher Gewinnwarnungen in Folge der Corona-Pandemie, jüngst deutlich zurückgekommen. Nun wird die Produktion in Deutschland langsam wieder hochgefahren. An der Börse setzen Anleger daher auf eine Besserung im zweiten Halbjahr. Der DAX schloss 0,5 Prozent höher bei 10.676 Punkten.

Defensive Pharma-Werte gesucht

An der Börse waren die Aktien der Pharma-Unternehmen gesucht, so schlossen FMC 3,9 Prozent im Plus, für Merck KGaA ging es um 2,5 Prozent nach oben. Zu den Verlierern im DAX gehörten Deutsche Bank mit einem Minus von 1,1 Prozent. Wie es hieß, könnte die Bank ihre Ziele wegen der Coronakrise noch einmal senken. Diese dürfte auch den Geschäftsverlauf der Aareal Bank (minus 4,2 Prozent) nicht unbeeindruckt lassen, so die Analysten der LBBW.

Gemäß den Aussagen des Managements lasse sich noch nicht seriös abschätzen, in welchem Umfang sich die Pandemie auf die Ergebnisentwicklung auswirken werde. Die Bank sei unter anderem mit Finanzierungen von Immobilien in den Bereichen Hotel und Einzelhandel stark in Segmenten engagiert, welche unmittelbar von den Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie betroffen seien.

Im SDAX fielen Ceconomy um 3,1 Prozent. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr sind nach Einschätzung eines Händlers schwach ausgefallen. Der Online-Handel sei zwar stark gewachsen, dies habe die Geschäftsschließungen aber nicht ausgleichen können. Die Aktien von Westgrund schnellten um 12,5 Prozent auf 11,70 Euro nach oben. Der Immobilienkonzern Ado Properties will den ausstehenden Aktionären von Westgrund 11,71 Euro je Aktie anbieten, um sie aus dem Unternehmen zu kaufen. Ado legten um 3,2 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,6 (Vortag: 143,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,61 (Vortag: 5,64) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 10.675,90 +0,47% -19,42%

DAX-Future 10.680,50 +0,89% -18,41%

XDAX 10.689,04 -0,16% -18,62%

MDAX 22.460,84 +0,47% -20,67%

TecDAX 2.906,50 +1,23% -3,60%

SDAX 10.186,71 +0,52% -18,58%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,25% -44

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 11:55 ET (15:55 GMT)

