XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit Kursgewinnen in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Aufschlägen geschlossen. Eine Entspannung bei der Nachrichtenlage um den EU-Impfstreit und ordentliche Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA stützten. Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca wird etwas mehr von seinem Corona-Impfstoff für die Eurozone bereitstellen als zuletzt angekündigt. Auch Biontech will der EU ab April mehr Impfstoff zur Verfügung stellen. Die Erwartungen an den Corona-Impfgipfel zwischen Bund und Ländern waren indes gering. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 13.622.

Gamestop weiter hochvolatil

Auch die Geschichte rund um Gamestop und Kleinanleger versus Hedgefonds drehte sich weiter. Die Aktie zeigte sich zu Wochenbeginn extrem volatil und notierte zu Börsenschluss in Frankfurt an Wall Street 20 Prozent im Minus. Im Handel wurde nicht ausgeschlossen, dass das Gezerre um die Aktie und andere Titel kurzfristig eine höhere Volatilität an den Märkten auslösen könnte. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hielt übergeordnet den Schaden der Entwicklung für die Gesamtmärkte allerdings für begrenzt.

Die Tui-Aktie (minus 2,5 Prozent) profitierte nicht davon, dass Großaktionär Alexej Mordaschow seine Beteiligung an dem Reisekonzern von zuvor fast 25 Prozent auf 30,1 Prozent ausgebaut hatte. Überraschend kam die Aufstockung nicht. Mordaschow muss trotz des Überschreitens der 30-Prozentschwelle kein Übernahmeangebot abgeben. Von dieser Regelung wurde er von der Bafin befreit. Damit sollte dem Großaktionär die Beteiligung an der jüngsten Kapitalerhöhung vereinfacht werden.

Die in den USA bereits weiter fortgeschrittene Berichtssaison verlief bislang besser als im Vorfeld von Analysten erwartet. Auch hierzulande legten Unternehmen vor: Nach Zahlenausweis ging es für Stabilus um 3,1 Prozent nach oben. Die Ertragskraft habe über jener des Vorjahres gelegen und die Erwartungen von Warburg sowie des Marktes übertroffen, hieß es. Die im vergangenen Jahr ergriffenen Maßnahmen zur Gewinnsteigerung hätten sich ausgezahlt.

Analysten machen Kurse

Siemens Healthineers legte endgültige Geschäftszahlen vor und bestätigte den Ausblick. Der Kurs kletterte um 1,7 Prozent. Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) sank gegen den Trend um 3,3 Prozent, damit stellte sie den Verlierer im DAX. Im Handel wurde auf die Abstufung durch die Analysten von Stifel verwiesen. Gesucht waren dagegen nach positiven Analystenstimmen Covestro-Aktien (plus 3,1 Prozent), SAP (plus 2,1 Prozent) sowie Adidas (plus 3,4 Prozent).

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,3 (Vortag: 103,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,21 (Vortag: 4,97) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

