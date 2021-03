XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit Rekordhoch in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Die Stimmung wurde gestützt von der Nachricht, dass das Containerschiff Ever Given freigelegt und der Schiffsverkehr nach Angaben der ägyptischen Kanalbehörde wieder aufgenommen wurde. Damit dürfte sich der Schiffsstau im Kanal bald auflösen und die globalen Lieferketten wieder funktionieren. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 14.818 Punkte, bei 14.845 Punkten markierte er ein neues Allzeithoch.

Teilnehmer sprachen aber zugleich von einem vorsichtigen Handel und verwiesen dabei auf Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die die dritte Corona-Welle mit deutlich härteren Maßnahmen bekämpfen will als die Ministerpräsidenten. Lockerungen scheinen dabei weiter entfernt als gedacht, eher könnte nach Ostern sogar ein neuer Lockdown drohen.

Bankensektor von Hedgefonds-Schieflage belastet

Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Bank mit einem Minus von 3,3 Prozent. Die Aktie folgte damit schwachen Sektorvorgaben. Hier belasteten Berichte über Nachschussforderungen (Margin Calls), die von einem US-Hedgefonds nicht mehr bedient werden konnten. Nach Nomura warnte auch die Credit Suisse Group vor erheblichen Belastungen. Beide Banken waren als Prime Broker für den Hedgefonds aktiv. Für die Commerzbank-Aktie ging es 1,4 Prozent nach unten.

Delivery Hero gaben 2,5 Prozent nach. Auch hier waren Sektorvorgaben ausschlaggebend: Der Börsengang von Deliveroo vollzieht sich in dem aktuellen Marktumfeld eher schleppend und belastete auch das Sentiment für die Aktien der Wettbewerber. Deliveroo bietet seine Aktien beim Börsengang nun billiger an als zunächst geplant. Der britische Essenslieferdienst verengte die Preisspanne auf 3,90 bis 4,10 Pfund je Aktie und damit an das untere Ende der bisherigen Spanne von 3,90 und 4,60 Pfund.

Eyemaxx veröffentlicht Jahresabschluss später - Aktie bricht ein

Eyemaxx brachen zu Wochenbeginn gleich um 17,8 Prozent ein. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bis voraussichtlich in den Mai verzögern wird. SRC senkte daraufhin die Aktie auf Hold und reduzierte das Kursziel stark auf 3,50 von 6,00 Euro.

Kräftig im Minus mit 4,5 Prozent zeigten sich Leoni. Hier stufte JP Morgan die Aktien auf Underweight ab und halbierte fast das Kursziel von 9 auf 5 Euro. Die Aktien der Deutschen Beteiligungs AG sprangen indes um 9,1 Prozent: Der Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 wurde nahezu verdoppelt. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung für die Aktie und nahm das Kursziel auf 47 von 43 Euro nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.817,72 +0,47% +8,01%

DAX-Future 14.829,00 +0,49% +8,49%

XDAX 14.817,22 -0,28% +8,40%

MDAX 31.460,50 -0,43% +2,16%

TecDAX 3.368,64 -0,36% +4,85%

SDAX 15.292,33 -0,33% +3,57%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,66 -32

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 21 9 0 3.043,7 71,1 67,2

MDAX 22 37 1 796,4 34,0 40,8

TecDAX 9 21 0 780,8 27,6 31,4

SDAX 32 36 2 191,0 8,8 10,5

===

