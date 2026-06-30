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XETRA-SCHLUSS/DAX startet unspektakulär ins zweite Halbjahr

01.07.26 17:54 Uhr
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DOW JONES--Nach dem Plus am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Der DAX notierte überwiegend um die Marke von 25.000 Punkten und schloss 0,2 Prozent höher bei 25.040 Punkten. Dabei war zu erkennen, dass die großen Verlierer des ersten Halbjahres, wie Rheinmetall (+6,1%) und SAP (+5,1%), die Gewinner des Tages stellten. Auf der anderen Seite verdoppelte sich der Wert der Infineon-Aktie im ersten Halbjahr - nun ging es am Berichtstag um 4,6 Prozent nach unten. Ob hier ein Rebalancing größerer Fonds stattgefunden hat oder ein Value-Ansatz gefahren wurde, war im Handel nicht zu erfahren.

Die Inflationsrate im Euroraum ist im Juni spürbar von 3,2 auf 2,8 Prozent gefallen. Ausschlaggebend hierfür waren deutlich niedrigere Energiepreise. Die Kerninflation fiel von 2,6 Prozent auf 2,4 Prozent, während 2,6 Prozent erwartet worden waren. Die Volkswirte der Commerzbank erwarten in den kommenden Monaten die Teuerungsrate weiter nahe 3 Prozent, worauf die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer September-Sitzung wohl mit einer weiteren Zinserhöhung reagieren dürfte.

Derweil warf die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Rational (+1,1%) veranstaltete einen Pre-Close-Call, genauso wie Continental, letzterer allerdings erst nach Handelsende. Wie die Erfahrung der vergangenen Tage erneut gezeigt hat, können Pre-Close-Calls, in denen Unternehmen über das aktuelle Quartal berichten, stärkere Bewegungen der betroffenen Aktien auslösen.

Nach der jüngsten Schwäche zogen Rüstungswerte und die Aktien von Flugzeugbauern wieder an. Während Rheinmetall den Tagesgewinner im DAX stellten, gewannen Renk 5,4 Prozent und Hensoldt 4,6 Prozent. Die Financial Times hatte berichtet, hat der Panzerhersteller KNDS Schwierigkeiten habe, Investoren davon zu überzeugen, seinen geplanten Börsengang mit einer Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu unterstützen, was die Aussicht auf eine Verzögerung des vielbeachteten Börsengangs erhöht. Zu Beginn diesen Jahres war noch eine Bewertung zwischen 18 und 20 Milliarden Euro diskutiert worden.

Für Airbus ging es um 1,9 Prozent nach oben. Die rekordhohen Juni-Auslieferungszahlen dürften die Debatte über eine mögliche Senkung des Ausblicks beenden, erwarten die MWB-Analysten.

Im TecDAX haussierten Atoss-Software um 9,7 Prozent, die Aktie war ebenfalls im ersten Halbjahr unter die Räder gekommen.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.040 +0,2 2,4

DAX-Future 25.197 +0,0 1,8

XDAX 25.052 +0,2 1,9

MDAX 32.057 +0,8 4,8

TecDAX 3.889 +0,9 7,6

SDAX 18.196 +0,8 6,1

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,19 -15,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 11:55 ET (15:55 GMT)

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