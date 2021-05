XETRA-SCHLUSS/DAX startet wenig verändert in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor bei einem ruhigen Geschäft 0,1 Prozent auf 15.397 Punkte. Der etwas unter den Erwartungen ausgefallene Empire-State-Index setzte am Markt keine Akzente. Dieser sank im Mai auf 24,3 von 26,3 im Vormonat - die Prognose lag bei 24,8. Davor hatten bereits neue Wirtschaftsdaten aus China gezeigt, dass die extrem hohe Aufwärtsdynamik des Aufschwungs im Reich der Mitte zuletzt etwas nachgelassen hat.

Bei Bayer steht Anhörung am 19. Mai im Blick

Bayer gaben nach negativen Nachrichten aus den USA nur leicht um 0,5 Prozent nach. Das Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte eine Verurteilung des Konzerns zu rund 25 Millionen Dollar Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Kläger. Bayer kündigte nun Rechtsmittel bis hin zum Obersten US-Gerichtshof an.

Die Blicke richten sich laut Warburg aber auf den 19. Mai, an dem eine Anhörung stattfinden wird. Sollte eine richterliche Genehmigung für einen Vergleich ergehen, könnte dies aus Sicht der Analysten für Bayer positiv sein, da die meisten Klagen in den USA beigelegt werden könnten.

Bei Eckert & Ziegler ging es nach Zahlenvorlage 1,8 Prozent nach oben. Der Medizintechnik-Hersteller steigerte den Gewinn trotz eines stagnierenden Umsatzes deutlich. Sehr fest im DAX lagen Deutsche Telekom mit Aufschlägen von 2,7 Prozent auf 17,27 Euro. Barclays hat die Aktie auf "Overweight" von "Equalweight" mit einem Kursziel von 23 Euro erhöht.

Trotz des Erreichens der Champions League gaben Borussia Dortmund um 0,1 Prozent nach. "Allein als Antrittsgeld bekommt die Borussia nun schätzungsweise 15 Millionen Euro", so ein Marktteilnehmer. Die BVB-Aktie ist allerdings bereits zuletzt stark gestiegen.

Aumann mit Freudensprung

Mit einem Freudensprung von 18,6 Prozent bei Aumann wurden die Quartalszahlen gefeiert. Vor allem der Auftragseingang kam gut an, er ist um ein Drittel gestiegen - im Bereich Elektromobilität hat er sich sogar verdreifacht. Nach dem schwachen Vorjahr sieht Aumann nun erste Anzeichen einer Marktbelebung.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.396,62 -0,13% +12,23%

DAX-Future 15.383,00 -0,16% +12,54%

XDAX 15.388,85 -0,51% +12,58%

MDAX 32.124,23 -0,05% +4,31%

TecDAX 3.336,41 +0,26% +3,85%

SDAX 15.730,77 +0,56% +6,54%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 168,87 -27

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 14 16 0 2.994,8 67,8 69,2

MDAX 34 26 0 820,0 34,9 55,6

TecDAX 17 13 0 830,7 33,9 35,7

SDAX 45 24 1 201,2 10,2 10,3

