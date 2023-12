XETRA-SCHLUSS/DAX steigt auf neues Allzeithoch

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag von neuen Rekorden gekrönt worden. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 16.533 Punkte. In der Spitze erreichte er 16.551 Punkte und übertraf damit den bisherigen Rekordstand vom 31. Juli um gut 22 Punkte. "Die Anleihenrenditen sinken, und die Anzeichen für eine Stabilisierung der Konjunktur verdichten sich", so ein Händler. Damit sei das Umfeld günstig. Zugleich blieben die Aussichten auf weiter steigende Kurse bis zum Jahresende gut: "Untergewichtete Marktteilnehmer dürften nun regelrecht in den Markt gezwungen werden", sagte er. Sie müssten nun daran interessiert sein, zum Jahresende eine möglichst hohe Aktienquote auszuweisen.

Gestützt werde der DAX von seinen Schwergewichten: In SAP, Siemens, Airbus, Allianz und Deutsche Telekom seien die Aufwärtstrends intakt, am Dienstag koppelten sich lediglich Airbus vom Aufschwung ab. Aber auch insgesamt verbessere sich die Marktbreite: Im DAX schlossen sich am Nachmittag auch konjunkturzyklische Titel wie die Autoaktien der Rally an. Bereits zuvor waren die zinssensitiven Versorger RWE und Eon gefragt, daneben Allianz, Siemens, Deutsche Telekom und Vonovia.

Brenntag entflechtet - aber kein Spin-Off

Brenntag legten moderat um 0,6 Prozent zu. Der Chemikalienhändler setzt die operative und rechtliche Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche Essentials und Specialties im Rahmen seiner strategischen Umstrukturierung fort. "Ein Spin-Off oder ähnliches ist aber nicht geplant", zeigte sich ein Marktteilnehmer enttäuscht. Auch die operativen Aussichten konnten den Kurs nicht stützen: Bis 2027 peilt Brenntag auf Konzernebene nun ein jährliches Wachstum des organischen Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 7 bis 9 Prozent an. Vor einem Jahr wurden noch 6 bis 8 Prozent erwartet.

Positiv für Kontron (+3,4%) wirkte eine erneute Auftragsmeldung über 30 Millionen Euro. Carl Zeiss Meditec verloren dagegen 1,7 Prozent - laut Händlern hat JP Morgan die Aktie mit "Underweight" gestartet.

Morphosys weiter auf Erholungskus

Weiter auf Erholungskurs lagen Morphosys. Der Kurs legte um weitere 11,3 Prozent zu auf 27,55 Euro. Im Handel wurde auf eine Studie von JP Morgan verwiesen. Dort soll die Aktie als "Smallcap-Favorit" für 2024 genannt worden sein. Das Kursziel haben die Analysten laut Händlern auf 31 Euro zurückgenommen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.533,11 +0,8% +18,74%

DAX-Future 16.563,00 +0,8% +15,56%

XDAX 16.539,97 +0,6% +19,25%

MDAX 26.491,45 +0,5% +5,47%

TecDAX 3.199,16 +0,4% +9,52%

SDAX 13.210,85 +1,1% +10,78%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,48 +103

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 30 9 1 3.120,2 64,4 53,0

MDAX 35 15 0 416,6 24,1 27,8

TecDAX 23 7 0 811,2 26,8 24,3

SDAX 50 16 4 103,3 10,5 12,8

===

