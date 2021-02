XETRA-SCHLUSS/DAX steigt Richtung 14.000 - Daimler haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Positive Nachrichten von der Impffront stützten: So soll der Impfstoff von Astrazeneca eine hohe Wirkung zeigen, wenn bis zur zweiten Dosis drei Monate vergehen. Und auch zu Sputnik V gab es erstmals positives Feedback in einer britischen Fachzeitschrift. Positiv wurde auch zur Kenntnis genommen, dass der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi mit der Regierungsbildung in Italien beauftragt worden ist. Daneben gab es positive Unternehmensmeldungen. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 13.934 Punkte. Damit rückt die Marke von 14.000 Punkten wieder in Reichweite.

Lkw-Sparte von Daimler könnte bis zu 34 Milliarden Euro wert sein

Daimler reagierten mit einem Kurssprung von 8,9 Prozent auf die Börsenpläne der Lkw-Sparte. Ein Spin-off des Geschäftsbereichs Truck & Bus werde geprüft, und mit den Vorbereitungen für eine eigenständige Börsennotierung solle begonnen werden. Im Handel hieß es dazu, dass über einen Börsengang schon lange spekuliert werde. Bislang sei ein Börsengang Ende des Jahres erwartet worden, jetzt könnte es vielleicht doch schneller gehen. Unter Annahme einer EBIT-Marge von 8 Prozent und mit Blick auf die Volvo-Multiples könnte die Lkw-Sparte von Daimler laut Schätzungen von Stifel einen Wert von 32 bis 34 Milliarden Euro haben.

Für gute Laune sorgte auch Siemens, der Konzern hob nach dem ersten Geschäftsquartal die Prognose für das Gesamtjahr 2020/21 deutlich an. Die Analysten von Jefferies strichen das Auftragsplus von 9 Prozent, einen um 4 Prozent höheren Umsatz und ein um 21 Prozent besser als erwartet ausgefallenes EBITA positiv heraus. Der Cashflow lag in einem saisonal eher schwachen ersten Quartal bei fast 1 Milliarde Euro gegenüber 44 Millionen im Vorjahr. Siemens gewannen 1,8 Prozent.

Weiter unter Druck standen FMC (minus 1,1 Prozent) sowie Fresenius (minus 1 Prozent). Die Telefonkonferenz von FMC brachte keine Erleichterung. Zwar wurden keine neuen negativen Details bekannt, allerdings auch keine positiven. Wie es im Handel hieß, dürfte FMC in den kommenden Quartalen weiter von der Pandemie belastet werden. FMC hatte am Dienstag den Kapitalmarkt geschockt mit der Nachricht, dass der Konzern im laufenden Jahr aufgrund von Belastungen aus der Corona-Pandemie mit einem Gewinneinbruch rechnet.

Freenet mit attraktiver Dividendenrendite

Freenet (plus 6,5 Prozent auf 18,57) zahlt 1,65 Euro an Dividende je Aktie. In Zeiten, in denen die Realrendite zu Beginn des Jahres mit der steigenden Inflation noch stärker in den Keller gerutscht ist, ist dies ein starkes Kaufargument für die Aktie.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,2 (Vortag: 78,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,84 (Vortag: 4,02) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.933,63 +0,71% +1,57%

DAX-Future 13.922,00 +0,70% +1,93%

XDAX 13.930,02 +0,40% +1,91%

MDAX 32.193,65 +0,49% +4,54%

TecDAX 3.495,76 +0,47% +8,81%

SDAX 15.676,57 +0,69% +6,17%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,47 -28

