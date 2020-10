XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 12.900 Punkte - Nachzügler gesucht

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem eher zähen Vormittag ist es am deutschen Aktienmarkt am Nachmittag nach oben gegangen, der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 12.906 Zählern. Während sich die Corona-Fallzahlen in Europa tendenziell im Steigen befinden, schüren Nachrichten über die Entwicklung eines Impfstoffes die Hoffnung, dass der Virus wirkungsvoll bekämpft werden kann. So haben das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech und der US-Partner Pfizer für ihren Corona-Impfstoffkandidat in Europa ein wichtiges Etappenziel für eine mögliche schnelle Zulassung erreicht. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den sogenannten Rolling-Review-Einreichungsprozess für den Kandidaten "BNT162b2" genehmigt.

Nachzügler werden gekauft

Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt gehörten während der vergangenen Monate die Aktien aus dem Reisesektor. Hier gab es am Dienstag deutliche Gewinne: So stiegen Lufthansa um 6,8 Prozent, für den Triebwerkshersteller MTU ging es um 4,7 Prozent nach oben. Auch Tui, die von den Reisebeschränkungen mit am stärksten betroffen sind, kletterten um knapp 9 Prozent. Hier setzten Anleger bereits darauf, dass demnächst häufiger in den Auslandsurlaub geflogen wird.

Auftrag aus Nordamerika versetzt Nordex in Schwung

Positiv für Nordex wurde an der Börse ein neuer Großauftrag aus den USA gewertet. Bereits Ende September war ein neuer Auftrag über die Lieferung von 62 Turbinen für einen Windpark in den USA eingegangen. Nordex gewannen 8,1 Prozent.

Nach einer Platzierung von 5,9 Prozent der Aktien durch Großaktionär Kering verloren Puma 1,1 Prozent auf 77,24 Euro. Die Stücke waren zu 74,50 Euro bei institutionellen Investoren untergebracht worden. Damit schlossen Puma deutlich über dem Platzierungspreis - ein positives Signal. Grenke scheint das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen zu haben, für die Aktie ging es nach dem Plus am Vortag um weitere knapp 10 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 60,6 (Vortag: 56,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,56 (Vortag: 2,49) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und neun -verlierer.

