XETRA-SCHLUSS/DAX steigt über 20.000 - Trump-Zollpläne könnten aufgeweicht werden

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 20.216 Punkte, im Tagestief stand der Index bei 19.921 Punkten. Gestützt wurde das Sentiment von Berichten, dass Berater des gewählten US-Präsidenten Donald Trump angeblich prüfen, ob Einfuhrzölle, die für alle Länder gelten sollen, sich auf bestimmte kritische Importe beschränken könnten. Trump dementierte den Bericht zwar, die Anleger haben aber offenbar Zweifel, ob Trump seine Zollpläne letztlich in der angekündigten Form wird implementieren können. Deutlich stärker als erwartet gestiegene deutsche Inflationszahlen spielten in dem Umfeld keine Rolle.

Technologieaktien waren gesucht. Hier sorgte die Ankündigung von Microsoft für Kauflaune, im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Milliarden Dollar in Datencenter investieren zu wollen. Der Stimmung zuträglich war auch, dass der Apple-Zulieferer Foxconn gute Zahlen vorgelegt hat. Der taiwanische Auftragsfertiger verzeichnete in fast allen wichtigen Segmenten ein Umsatzwachstum, das von der Nachfrage nach KI-Servern angetrieben wurde. Zudem startet die Technologiemesse CES in Las Vegas. Der Chef des KI-Flaggschiffs Nvidia, Jensen Huang, wird dort bereits am Berichtstag der Hauptredner sein. Infineon sprangen um 7,3 Prozent nach oben, Süss Microtec um 5,6 Prozent, Elmos um 9,8 Prozent und Aixtron um 3,3 Prozent.

Anleger setzen auf besseres Autojahr 2025

Bei den Autoaktien setze der Markt auf eine Aufholjagd, nachdem sie die Verlierer des Vorjahres waren, hieß es im Handel zu dem Kursaufschlägen im Sektor. Für VW ging es um 3,1 Prozent nach oben. Hier stützte zusätzlich, dass VW gemeinsam mit der chinesischen Beteiligung XPeng ein Schnellladenetz für E-Autos aufbauen will. BMW gewannen 4,4 Prozent und Daimler Truck 5,8 Prozent. Auch Zulieferaktien wie Continental (+3,8%) entwickelten sich stark.

Verkauft wurden dagegen Rüstungsaktien mit Gewinnmitnahmen. Für die Rheinmetall-Aktie ging es um 1,5 Prozent nach unten, Hensoldt verloren 0,2 Prozent und Renk 0,4 Prozent. Das Sentiment für die Branche wird im Handel aber weiter grundsätzlich als sehr positiv gewertet.

