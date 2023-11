XETRA-SCHLUSS/DAX steigt weiter Richtung 16.000

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngste Gewinnserie angeknüpft. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.919 Punkte und schloss damit in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Unterstützung kam weiter von den zuletzt stark gefallenen Renditen an den Anleihemärkten.

Britische Staatsanleihen legten nach den deutlich unterhalb der Erwartung ausgefallene Einzelhandelsumsätze per Oktober zu. Diese deuten für Neil Wilson, Marktstratege bei Markets.com darauf hin, dass die Bank of England (BoE) bereit sein könnte, im nächsten Jahr Zinssenkungen vorzunehmen. Das unterstützte das Szenario, dass die Zentralbanken im kommenden Jahr damit beginnen werden, den Leitzinssenkungszyklus einzuläuten.

DAX-Tagesgewinner waren Siemens Energy mit Aufschlägen von 7,6 Prozent. Ende Oktober verlor die Aktie an einem Tag kurzfristig ein Viertel an Wert. Von diesem Kurseinbruch konnte sie sich inzwischen wieder komplett erholen. Auslöser waren Meldungen, wonach der Vorstand verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz prüfe und Vorgespräche mit unterschiedlichen Parteien, darunter Partnerbanken sowie der Bundesregierung führe, um den Zugang zu Garantien sicherzustellen. In der Folge ging die Börse in Deckung, einige Analysten schlossen zu dem Zeitpunkt eine Kapitalerhöhung nicht aus.

Meituan soll Interesse an Teilen des Asiengeschäfts von Delivery Hero haben

Delivery Hero gingen 2,1 Prozent fester aus dem Handel. Laut Bloomberg prüft die chinesische Meituan einen Kauf von Teilen des Asiengeschäfts von Delivery Hero.

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war insgesamt dünn. Dagegen lieferten Analysten-Kommentare Impulse für Einzelwerte. So legten Fresenius Medical Care (FMC) um 1,9 Prozent auf 35,84 Euro zu, nachdem die Societe Generale den Wert auf "Kaufen" genommen hatte und das Kursziel mit 71 Euro deutlich höher sieht. Die Analysten von JP Morgan sehen das Kursziel des DAX-Schwergewichts Siemens nun bei 195 Euro - die der Citi gar bei 200 Euro -, die Aktie schloss nach der Rally am Vortag 1,1 Prozent höher bei 148,46 Euro.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.919,16 +0,8% +14,33%

DAX-Future 15.970,00 +0,8% +11,42%

XDAX 15.921,25 +0,7% +14,79%

MDAX 26.283,89 +1,2% +4,64%

TecDAX 3.107,47 +0,5% +6,38%

SDAX 13.209,91 +1,2% +10,77%

Bund-Future 130,91 -16

DAX 34 6 0 3.376,2 82,3 69,0

MDAX 41 9 0 527,3 31,0 39,2

TecDAX 23 7 0 770,6 26,6 31,1

SDAX 55 13 2 117,8 11,8 10,9

