XETRA-SCHLUSS/DAX steigt wieder über 16.000 - Dt. Telekom brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag sehr fest geschlossen. Die Börsen honorierten damit, dass in den USA nun auch der Senat der Aussetzung der Schuldenobergrenze bis Anfang 2025 zugestimmt hatte. Damit wurde an der Börse zwar mehrheitlich gerechnet, das bestehende Restrisiko wurde nun aber ausgepreist. Die US-Wirtschaft hat derweil im Mai mit 339.000 viel mehr Stellen geschaffen als die von Volkswirten erwarteten 190.000. Ein aus Börsensicht zweischneidiges Schwert: Einerseits steigen die Zinserwartungen, andererseits lassen die Rezessionssorgen nach. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 16.051 Punkte.

Amazon verhandelt über Einstieg ins Mobilfunkgeschäft

Deutsche Telekom brachen gegen den Gesamtmarkttrend um 9,1 Prozent ein. Wie Bloomberg mit Verweis auf Kreise berichtete, soll Amazon erwägen, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Amazon habe Pläne, ein Billig- oder sogar völlig kostenfreies Mobilfunkangebot für Prime-Abonnenten anzubieten. Amazon befinde sich diesbezüglich in Preisverhandlungen mit Verizon, T-Mobile US sowie Dish, hieß es. Die Verhandlungen liefen bereits seit sechs bis acht Wochen, es könnte aber noch Monate dauern, bis ein Angebot umgesetzt wird. T-Mobile, die Cashcow der Deutschen Telekom, verloren in den USA 8,6 Prozent bis Börsenschluss in Europa. Anleger befürchten offenbar eine Margenverwässerung.

Die Aktien von Adidas und Puma legten je bis zu 6,4 Prozent zu. Positiv wurde der Jahresauftakt sowie der Ausblick des kanadischen Einzelhändlers für Sportbekleidung, Lululemon Athletica, gewertet. Lululemon hob nach einem starken ersten Quartal den Ausblick an, die Aktie haussierte Prozent in den USA. Zyklische Werte waren gesucht - so gewannen Covestro 6,4 Prozent oder BASF 4,3 Prozent. Vonovia legten 5,2 Prozent zu. Die Stimmung im Immobiliensektor wurde gestützt von einem Bericht, laut dem verschiedene Investoren Interesse an der angeschlagenen SBB in Schweden haben sollen. Vonovia ist ebenfalls in Schweden engagiert.

Der gesenkte Ausblick bei Dr. Hönle durch den neuen Vorstandsvorsitzenden kam an der Börse nicht gut an. Er stellt eine Produktlinie ein, die von der Corona-Pandemie profitiert hatte. Zudem wurde der Ausblick gesenkt, vor allem auf der Ertragsseite. Dem Markt war das zuviel an negativen Nachrichten, die Aktien brachen um 9,7 Prozent ein.

PPF baut Beteiligung an Prosieben aus

Für die Aktie von Prosiebensat1 ging es um 2,4 Prozent nach oben. PPF hat ihre Beteiligung auf nun über 15 Prozent ausgebaut. Damit habe der tschechische Investor die jüngste Schwäche des Kurses dazu genutzt, um seinen Anteil aufzustocken, hieß es. Erst diese Woche bekräftigte der von der tschechischen Milliardärin Renata Kellnerova kontrollierte Konzern, weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Kauf oder auf andere Weise erwerben zu wollen. Ziel sei ein Platz im Aufsichtsrat von Prosiebensat1.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.051,23 +1,2% +15,28%

DAX-Future 16.057,00 +1,1% +14,09%

XDAX 16.037,07 +1,0% +15,63%

MDAX 27.264,89 +1,9% +8,55%

TecDAX 3.239,24 -0,1% +10,89%

SDAX 13.483,16 +2,2% +13,06%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,58% -75

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 36 3 1 3.940,3 98,4 55,9

MDAX 42 8 0 509,1 42,3 38,7

TecDAX 19 11 0 1.243,0 46,9 17,4

SDAX 61 7 2 106,0 6,4 6,1

===

