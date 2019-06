XETRA-SCHLUSS/DAX über 12.000 trotz schwachem US-Arbeitsmarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit kräftigen Aufschlägen ins Pfingst-Wochenende verabschiedet - und dies trotz eines schwachen US-Arbeitsmarktberichts. Die US-Wirtschaft hat im Mai 75.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als die erwarteten 180.000. US-Zinssenkungsspekulationen und Medienberichte über eine Verschiebung von Zöllen auf einige chinesische Importe sowie eine Annäherung in den US-mexikanischen Gesprächen in Fragen der illegalen Einwanderung und Grenzsicherung überwogen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 12.045 Punkte.

Nach den vielfach herben Kursverlusten des Vortages ging es mit den Kursen deutscher Immobilienaktien weiter nach unten - ungeachtet des für die Branche eigentlich sehr günstigen Zinsumfelds. Einerseits hätten sie viel "Speck" an den Kursen angesetzt, andererseits sei die politische Unsicherheit "Gift" für die Aktien, hieß es im Handel. Auslöser der jüngsten Branchenschwäche war der Plan der Rot-Grün-Roten Regierung in Berlin, Mieterhöhungen zu verbieten. Der deutsche Immobilienindex gab um 2,4 Prozent nach.

Die Analysten von Morgan Stanley stuften zudem Deutsche Wohnen ab auf "Gleichgewichten". Die Aktie verbilligte sich nach dem fast 8-prozentigen Vortagesminus um weitere 8,5 Prozent. Ado Properties sackten um 6,9 Prozent ebenfalls weiter ab, für den DAX-Wert Vonovia ging es um 1,7 Prozent nach unten.

Bayer wurden weiter gemieden und verloren 0,8 Prozent. Im Handel wurde auf die anhaltenden Glyphosat-Risiken verwiesen. Die Versorgerwerte im DAX setzten ihren nun schon seit Tagen anhaltenden Aufwärtstrend fort. Sie bieten relative Sicherheit in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten. Eon und RWE gewannen jeweils 1,7 Prozent.

Im MDAX zogen Puma vor dem Aktiensplit am Montag um 3,0 Prozent an auf 557 Euro. Mit dem schon länger angekündigten Split wird sich die Aktie optisch deutlich verbilligen. Statt einer werden die Aktionäre dann 10 Puma-Aktien in den Depots stehen haben.

Belastet von Verzögerungen bei zwei Filmen hat das deutsche Medienunternehmen Pantaflix im vergangenen Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie schon angekündigt einen operativen Verlust verzeichnet. Für das laufende Jahr rechnet Pantaflix aber mit einem leichten Umsatzanstieg. Der Kurs gewann 6,7 Prozent.

Nach einer Hochstufung durch die Credit Suisse verteuerten sich Software AG um 1,6 Prozent. Hella gaben dagegen 4,9 Prozent nach. Oddo BHF hatte die Aktie abgestuft.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,5 (Vortag: 89,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,15 (Vortag: 3,21) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.045,38 +0,77% +14,08%

DAX-Future 12.041,00 +0,83% +13,70%

XDAX 12.043,44 +0,42% +13,82%

MDAX 25.082,96 +0,46% +16,19%

TecDAX 2.787,09 +0,96% +13,75%

SDAX 10.900,71 +0,55% +14,63%

Bund-Future 171,70% +42

