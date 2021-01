XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich deutlich leichter aus der Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit deutlichen Abschlägen ins Wochenende verabschiedet. Nachdem der DAX die Woche über mehr oder weniger um die 14.000er Marke gependelt war, schloss er am Freitag 1,4 Prozent tiefer bei 13.788 Punkten. Investoren stuften das Risiko höher ein und verkauften. Bis zum Mittag wirkte sich zunächst noch der kleine Verfalltermin am Terminmarkt stützend aus, doch dann blieben die Käufer dem Parkett fern.

Es war vor allem die Sorge vor der andauernden Corona-Welle, der die Politik in Deutschland mit einem verlängerten und möglicherweise verschärften Lockdown entgegentreten will. Zudem wurde im Laufe des Nachmittags bekannt, dass Biontech und Pfizer zunächst die Impfstoff-Lieferungen wegen Kapazitätsausbaus senken werden, um sie anschließend hochfahren zu können. Vieles spricht momentan dafür, dass die Wirtschaft noch stärker zum Erliegen kommen wird. In Folge rückte die wirtschaftliche Erholung, auf die an der Börse gesetzt wird, in den Hintergrund. Wer also Aktien kaufen will, wartet auf einen billigeren Einstieg.

SAP überrascht positiv - SNP negativ

Die noch junge Berichtssaison hielt bereits einige Überraschungen parat. So vermeldete SAP überzeugende Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2020. Die Aktien der Softwareschmiede schlossen nach anfänglichen Gewinnen 0,7 Prozent im Minus. Berenberg sprach von Quartalszahlen, die über den Marktschätzungen ausgefallen seien. Der Ausblick auf das laufende Jahr entspreche den Erwartungen.

Für die Aktie von SNP Schneider Neureither & Partner ging es nach vorläufigen Geschäftszahlen um 9,7 Prozent nach unten. Als enttäuschend wurde eingestuft, dass das Unternehmen im Abschlussquartal das Margenziel deutlich verfehlt hatte. Der Ausblick mit einer EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent wurde im Handel dagegen als "ambitioniert" eingestuft.

Varta fielen um 5,4 Prozent. Es belastete nach Aussage aus dem Handel ein Bericht der Korean Times, wonach sich Samsung und LG den Markt für kabellose Kopfhörer genau ansähen. Hier könnte das Risiko bestehen, dass sie als Varta-Kunden abspringen und eine Eigenfertigung aufbauen. Biontech schlossen mit den Impfstoffschlagzeilen in Frankfurt 2,2 Prozent im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,9 (Vortag: 75,5) Millionen Aktien im Wert von rund 4,71 (Vortag: 3,68) Milliarden Euro. Es gab zwei Kursgewinner, 27 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.787,73 -1,44% +0,50%

DAX-Future 13.767,00 -1,50% +0,80%

XDAX 13.777,67 -1,33% +0,79%

MDAX 31.035,92 -1,70% +0,78%

TecDAX 3.262,41 -0,90% +1,55%

SDAX 15.048,80 -2,19% +1,92%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 177,64% -2

