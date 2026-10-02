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XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich versöhnlich ins Wochenende

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.20 EUR -0.20 EUR -0.14 %
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AIXTRON SE
39.31 EUR 2.12 EUR 5.70 %
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Commerzbank
39.11 EUR -0.07 EUR -0.18 %
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Infineon AG
64.50 EUR 4.67 EUR 7.81 %
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KION GROUP AG
35.69 EUR -3.37 EUR -8.63 %
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Siemens Energy AG
145.70 EUR 1.90 EUR 1.32 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
77.55 EUR 5.10 EUR 7.04 %
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 25.231 Punkte. Es stützten Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA. Die EU-Verbraucherpreise sind mit plus 2,5 Prozent in der Kernrate nicht noch stärker als erwartet gestiegen. Nach den Preisdaten aus Frankreich und Deutschland hatten einige Anleger unangenehme Überraschungen nicht ausgeschlossen.

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Am Nachmittag folgte dann ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht. Die US-Wirtschaft hat im September lediglich 29.000 Stellen geschaffen, die Prognose hatte bei 84.000 gelegen. Die Daten sprechen gegen schnelle Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die Erwartungen an einen Zinsschritt im Oktober lagen vor den Daten bei rund 22 Prozent. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht preisen Fed-Funds-Futures eine US-Zinserhöhung im Oktober nur noch zu 16 Prozent ein.

Als Branche ganz vorn standen die Technologie-Aktien. Hier trieb weiterhin die Zuversicht über andauernde Investitionen in KI-Infrastruktur. Im DAX stellten Infineon mit einem Plus von 8,8 Prozent den Tagesgewinner. Siemens Energy stiegen um 2,0 Prozent. Daneben ging es für Aixtron um 7,6 Prozent nach oben und Suss Microtec gewannen 4,6 Prozent.

Adidas stiegen um 1,0 Prozent. Und das trotz eines schwachen Ausblicks des US-Konkurrenten Nike am Vorabend. Jefferies sprach bei Adidas nach den Aussagen im sogenannten Pre-Close Call von einer im zweiten Halbjahr stärker als vom Markt erwartet in das vierte Quartal verlagerten Gewinnentwicklung, auch wenn die eigenen Schätzungen dies bereits weitgehend berücksichtigt hätten. Das vierte Quartal stellt nach Einschätzung der Analysten einen wichtigen Gradmesser dar, wenn dann im ersten Halbjahr 2027 die Vergleichsbasis härter werde. Dabei sei Adidas zuversichtlich, die Effekte aus der Weltmeisterschaft aus dem ersten Quartal mit guter Dynamik kompensieren zu können.

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Kion gaben um 7,7 Prozent nach. Im Handel wurde auf den Pre-Close-Call des Unternehmens zum dritten Quartal verwiesen. Dieser soll nicht überzeugt haben, der Auftragseingang bei IAS sei schwach und bei ITS soll die Marge nicht überzeugen, hieß es.

Bei Commerzbank ging es um 0,6 Prozent nach unten wegen der Abstufung auf "Sector Perform" durch die RBC.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.231 +1,2 3,0

DAX-Future 25.385 +1,0 1,8

XDAX 25.234 +1,1 2,6

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MDAX 30.450 +0,7 -0,7

TecDAX 4.080 +2,5 12,5

SDAX 18.167 -0,1 5,8

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 121,16 +81,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 11:48 ET (15:48 GMT)

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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