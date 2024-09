XETRA-SCHLUSS/DAX vom Tagestief erholt - Stimmung eingetrübt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Nach einem schwachen Start in den Tag holte der DAX einen Teil der Verluste auf und schloss 0,8 Prozent tiefer bei 18.592 Punkten. Nach den jüngsten Konjunkturdaten habe sich die Stimmung eingetrübt, hieß es an der Börse. Während die Umsätze mit dem Ende der Ferienzeit anzogen, dürften hohe Schwankungen die Aktien-Indizes noch ein wenig begleiten.

Für die Commerzbank-Aktie ging es um 2,7 Prozent nach unten, nachdem der Bund den bevorstehenden Ausstieg aus seiner Beteiligung bestätigte. Damit gibt es einen Aktienüberhang in Coba-Aktien. Die Analysten der Citi fanden in der Ankündigung weder einen Hinweis auf den möglichen Verkaufs-Prozess noch über das Zeitfenster. Diese Umstände seien teilweise vom Markt so erwartet worden. Es bleibe aber unklar, ob die Aktien an einen strategischen Investor oder direkt über den Markt verkauft würden. In der Zwischenzeit könnten die Aktien einem Überhangrisiko ausgesetzt sein, sofern nicht doch ein potenzielles Interesse eines strategischen Käufers bestehe.

Die Stimmung in Wolfsburg ist mies, denn Volkswagen will sein 2023 aufgesetztes Sparprogramm in der Kernmarke verschärfen. Volkswagen schließt nun Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus und kündigt die seit 1994 existierende Beschäftigungssicherung auf. Volkswagen begründet den geplanten verschärften Sparkurs vor allem mit einem deutlichen Marktrückgang in Europa, und damit einer drohenden Überproduktion. Analysten verwiesen bei Volkswagen darauf, dass zum ersten Mal seit 87 Jahren eine Werksschließung in Deutschland in Erwägung gezogen werde und das langjährige Abkommen zur Arbeitsplatzsicherheit mit den Gewerkschaften in Deutschland brechen könnte.

Gegen den Trend legten Immobilienwerte zu, TAG um 5 Prozent, Vonovia um 2,5 und LEG um 3,2 Prozent. Positiv werten die Analysten von Kepler, dass der Zinssenkungszyklus in der Eurozone begonnen habe. Zudem gebe es zunehmend Hinweise darauf, dass die Preise für Wohnimmobilien ihren Tiefpunkt erreicht haben oder diesen bald erreichen werden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.591,85 -0,8% +10,98%

DAX-Future 18.614,00 -1,0% +7,11%

XDAX 18.578,29 -0,4% +10,79%

MDAX 25.265,93 -0,5% -6,90%

TecDAX 3.283,44 -1,5% -1,62%

SDAX 13.619,71 -0,4% -2,44%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,48 +47

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 2.628,5 52,9 52,9

MDAX 16 34 0 370,1 23,8 23,7

TecDAX 8 21 1 759,8 18,5 17,1

SDAX 20 43 6 72,3 5,0 5,2

