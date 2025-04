XETRA-SCHLUSS/DAX vor "Liberation Day" kräftig erholt

DOW JONES--Nach dem Rücksetzer am Vortag ist es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder kräftig nach oben gegangen. Selbst das kurzfristige Minus von einem Prozent im Dow-Jones-Index am Nachmittag konnte die Stimmung für den DAX nicht trüben; er ging mit einem Plus von 1,7 Prozent bei 22.540 Zählern aus dem Handel. Auch Mittwoch verspricht ein spannender Tag zu werden, hat doch US-Präsident Donald Trump den "Liberation Day" - also einen Befreiungstag für die US-Wirtschaft - angekündigt. Er will die für viele Produkte häufig niedrigeren US-Zölle an die Niveaus der Handelspartner anpassen. Zudem hatte Trump vergangene Woche schon Strafzölle von 25 Prozent auf Autos angekündigt, die nicht in den USA gefertigt werden. Wann Trump seine Pläne letztendlich kundtut ist ungewiss, geplant ist nach Handelsschluss am Mittwoch.

Zu erkennen war heute, dass Investoren wieder bei den Werten zugriffen, die von dem Investitionsprogramm in Deutschland profitieren, vor allem Unternehmen aus den Sektoren Verteidigung und Infrastruktur waren gefragt. Im DAX legten Werte wie Rheinmetall (+2,7%), MTU (+2,3%) oder auch Heidelberg Materials (+2,3%) überdurchschnittlich zu, in der zweiten Reihe waren Thyssenkrupp (+6%) und Renk (+3,8%) auffällig fest. Gewinner im DAX waren Commerzbank mit Plus 7,4 Prozent. Europäische Bankaktien seien aufgrund günstiger Bewertungen und starker Gewinnaussichten attraktiv, schrieben die Analysten der UBS. Sie böten eine gute Investitionsmöglichkeit, insbesondere da Europa im Vergleich zu anderen Industrieländern als attraktiveres Anlageziel erscheine.

Adidas legten um 3,1 Prozent zu. Stifel verwies auf eine Telefonkonferenz mit Vorabinformationen (Pre Close Call) zum ersten Quartal 2025. Trotz geopolitischer Unsicherheit und Risiken für die Verbrauchernachfrage habe der Sportartikelhersteller alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2025, die Anfang März ausgegeben worden seien, einschließlich eines zweistelligen Wachstums für die Marke Adidas in Nordamerika und Großchina bekräftigt. Das Vertrauen des Managements resultiere aus der starken Dynamik der Marke Adidas, einem starken Auftragsbuch und dem Potenzial für eine Erholung der Marktanteile.

