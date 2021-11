XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf Rekordjagd - Thyssenkrupp gehen ab

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 16.248 Punkte. Gestützt wurde die Stimmung vom festen Dollar, der Euro fiel nach starken Daten zur US-Industrieproduktion auf einen neuen Jahrestiefststand. Star des Tages waren Thyssenkrupp, die mit Plänen für einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers in die Höhe schossen. Daneben zogen Qiagen mit dem Wiedererwachen der Übernahmespekulation deutlich an.

Am Gesamtmarkt sind die Perspektiven auf weitere Rekorde gut. Aktien seien zwar mittlerweile schon recht teuer, sagte Carsten Gerlinger, Anlagestratege beim Vermögensverwalter Moventum. "Aber wer sich auf die Suche nach Alternativen begibt, der wird kaum fündig", sagte er mit Verweis auf die verlustträchtigen Anleihen, die demographischen und pandemiebedingten Probleme bei Immobilien, die Regulierungsgefahren bei Kryptowährungen oder die illiquiden Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity.

Thyssenkrupp mit möglichem Elektrolyse-IPO im Fokus

Thyssenkrupp schossen um 12 Prozent nach oben. Die Elektrolyseeinheit unterstützt den Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen. Die Börsennotierung könnte laut einem Bericht einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro haben. Im Handel hieß es, die Nachricht sei grundsätzlich positiv für das Sentiment von Thyssenkrupp. Da es sich um eine neue Technologie handele, fehlten die Parameter, um die Sparte ernsthaft bewerten zu können. Das sorge aber auch für eine gewisse "Bewertungsfantasie".

Qiagen sehr fest - Übernahmespekulation wiedererwacht

Die Übernahmespekulation treibt Qiagen immer weiter nach oben. Mit einem Plus von zeitweise über 8 Prozent auf gut 51 Euro hat der Kurs das bisherige Jahreshoch überwunden und schloss mit 49 Euro auf dem höchsten Stand sei über 21 Jahren. Das Allzeithoch von 63,66 Euro stammt vom 18. Juli 2000. Im Handel wurde auf eine neue Analyse von Betaville verwiesen. Demnach soll einmal mehr Thermo Fischer Interesse am Kauf des DAX-Unternehmens haben.

Daneben waren vor allem dollarsensible Werte gefragt. Siemens zogen um 2,4 Prozent an und markierten neue Höchststände. Conti setzten ihre Erholung mit einem Plus von 3,1 Prozent fort. Auf der anderen Seite litten RWE nach dem Kursschub vom Wochenauftakt unter Gewinnmitnahmen, der Kurs fiel um 0,9 Prozent zurück.

Dermapharm nach Zahlen schwach

Dermapharm reagierten mit einem Minus von 4 Prozent auf die Senkung der Umsatzprognose. Das Unternehmen rechnet nun nur noch mit einem Wachstum von 15 bis 20 Prozent nach bislang 24 bis 26 Prozent. Grund ist die Schwäche des Parallelimportgeschäfts. Laut Jefferies-Analysten, die bereits im Vorfeld mit einer Senkung des Umsatzziels gerechnet hatten, liegt der Marktkonsens bei 22 Prozent. Es dürfte daher also Anpassungsbedarf bei den Schätzungen geben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.247,86 +0,6% +18,44%

DAX-Future 16.242,00 +0,7% +19,13%

XDAX 16.247,27 +0,7% +18,86%

MDAX 36.200,33 +0,2% +17,55%

TecDAX 3.921,47 +0,7% +22,06%

SDAX 17.299,20 -0,0% +17,16%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,73% +25

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 16 1 3.105,4 56,8 53,3

MDAX 23 25 2 732,8 53,3 37,2

TecDAX 20 10 0 805,0 28,3 24,2

SDAX 30 39 1 223,8 10,8 12,7

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2021 11:51 ET (16:51 GMT)