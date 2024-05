XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf Rekordkurs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang fortgesetzt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 18.773 Punkte. Das neue Verlaufshoch vom Vormittag liegt bei knapp 18.846 Punkten. Neben der kursierenden Zinssenkungsfantasie stützten gute Konjunkturdaten die Stimmung: "Großbritannien kommt aus der Rezession heraus, und das lässt für ganz Europa hoffen", so ein Händler mit Blick auf gute Konjunkturdaten vom Morgen. Die Aussichten bleiben auch kurzfristig gut: "Sollte die Wall Street nicht wider Erwarten vor dem Wochenende schlapp machen, dürfte der DAX am Montag weiter steigen", so ein weiterer Händler. Denn viele professionelle Marktteilnehmer hätten sich ein langes Wochenende gegönnt, würden nun vom Ausbruch des DAX auf der Oberseite überrascht und am Montag voraussichtlich regelrecht in den Markt gezwungen, sagte er.

Die Zinssenkungsfantasie hatte schon am Donnerstag von der Bank of England (BoE) und einem Anstieg der US-Arbeitslosenanträge Auftrieb bekommen. "Mit der Zinssenkungsfantasie und den guten Konjunkturdaten aus Großbritannien haben wir fast ein Goldilock-Szenario", so ein Marktanalyst. Was zu dieser "besten aller Börsenwelten" noch fehle, sei ein weiterer Rückgang der Inflationsraten.

Starkes Aufwärtspotenzial in Europa

Die Unternehmen entwickeln sich bereits aktuell überraschend stark, wie die Berichtssaison zeigt. Rund 61 Prozent der Unternehmen hätten in Europa die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. In den Aktienkursen sei dies noch nicht komplett eingepreist. So rechnet Stephan für 2025 mit einem Zuwachs der Gewinne von 10,5 Prozent. Daraus ergebe sich für den Stoxx-600-Index ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,6 - mehr als 30 Prozent unter dem des S&P-500.

Siemens und Munich Re treiben den DAX

Stark gefragt waren mit der Hoffnung auf einen Konjunkturaufschwung die Industrieaktien. Im DAX gewannen Siemens 2,3 Prozent, damit war das Index-Schwergewicht einer der großen Antreiber des deutschen Leitindex. Daneben profitierten Munich Re, ebenfalls hochgewichtet im Index, mit einem Plus von 3,1 Prozent von weiteren positiven Analystenkommentaren. Zalando stiegen um 3,3 Prozent, nachdem Berenberg die Aktien auf die Kaufliste genommen hatte.

Weniger gut liefen Autotitel. VW, Mercedes-Benz und BMW schlossen alle leicht im Minus. "Die Autotitel sind vor allem bei angelsächsischen Investoren einfach nicht angesagt", so ein Marktteilnehmer. Viele Probleme seien hausgemacht, zum Beispiel über die Energiepolitik, und die Zukunft bleibe angesichts hoher Produktionszahlen chinesischer E-Autohersteller unsicher.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.772,85 +0,5% +11,97%

DAX-Future 18.878,00 +0,4% +9,74%

XDAX 18.760,46 +0,2% +11,88%

MDAX 26.759,67 +0,2% -1,39%

TecDAX 3.400,26 +0,5% +1,88%

SDAX 14.846,02 +0,4% +6,34%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,77% -45

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 23 17 0 4.436,6 90,5 56,1

MDAX 25 23 2 546,0 27,6 19,0

TecDAX 19 9 1 887,1 22,7 16,0

SDAX 40 28 2 95,8 7,4 5,1

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2024 11:49 ET (15:49 GMT)