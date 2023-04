XETRA-SCHLUSS/DAX weiter in Tuchfühlung mit Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Osterfeiertagen ist es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 15.655 Punkten, damit bleibt er in Tuchfühlung mit dem Jahreshoch bei 15.737 Zählern. Alles in allem verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Wie bereits in der Vorwoche zu beobachten, waren die Umsätze dünn. Bei den Anleihen waren die Schwankungen erneut hoch, im Einklang mit den US-Renten gaben sie teils deutlich nach. Die Rendite der Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,29 Prozent. Für den Euro lieferte diese Bewegung keinen Impuls, er notiert mit 1,09 Dollar kaum verändert gegenüber Gründonnerstag.

BMW überzeugt

BMW-Aktien legten nach Vorlage von Automobilabsatzzahlen im ersten Quartal um 2,3 Prozent zu. Nach einem "klaren Aufwärtstrend" im März sieht sich BMW laut Vertriebsvorstand Pieter Nota im Gesamtjahr auf Kurs für ein leichtes Wachstum. Der Umsatz ging leicht zurück um 1,5 Prozent, Händler betonten jedoch den Fokus des Marktes auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge. Hier wolle man ein starkes Wachstum sehen, was BMW mit über 83 Prozent Absatzplus auch ausgewiesen habe.

Zu den Gewinnern im DAX gehörten zudem Puma (+3,4%) und Heidelberg Materials (+2,6%). Analysten trauen beiden Unternehmen einen guten Jahresstart zu. Bei Puma sollten die Lager weiter geleert worden sein, was sich positiv auf die Marge auswirken sollte. Bei dem Baustoffhersteller aus Heidelberg wird damit gerechnet, dass die in den vergangenen sechs Monaten angehobenen Preise auch der Marge einen Schub verliehen haben sollten.

Evotec Opfer von Cyber-Angriff

Evotec (-6,7%) standen nach einem Cyber-Angriff im Fokus. "Der Markt macht sich immer Sorgen wegen der damit verbundenen Kosten und Umsatzausfälle", kommentierte ein Händler. Thyssenkrupp stiegen 5,3 Prozent. Hier stützten Unternehmensaussagen, nun die Ausgliederung der Marine-Sparte ins Auge zu fassen. Nach Einschätzung von Oliver Burkhard, Chef der Rüstungssparte von Thyssenkrupp, ist der Zeitpunkt für eine Verselbständigung von Marine Systems selten so gut gewesen wie derzeit. Mit kräftigen Kursverlusten reagierten die Aktien von Adtran (-24,2%) auf die vorläufigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.655,17 +0,4% +12,44%

DAX-Future 15.805,00 +0,4% +12,30%

XDAX 15.659,54 +0,2% +12,91%

MDAX 27.449,84 +0,9% +9,29%

TecDAX 3.308,04 -0,4% +13,25%

SDAX 13.168,15 +0,9% +10,42%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,83% -145

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 13 0 2.948,2 64,2 63,8

MDAX 37 13 0 494,7 39,6 31,7

TecDAX 15 15 0 770,2 25,1 22,1

SDAX 45 23 2 144,4 9,0 9,1

