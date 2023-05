XETRA-SCHLUSS/DAX wird mit Wachstumssorgen abverkauft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit schweren Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 15.664 Punkte. Vor der Abstimmung im US-Kongress über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze hielten sich die Anleger zurück. Die anstehende Debatte im Repräsentantenhaus verspricht nach Einschätzung der Commerzbank zwar heftig zu werden. Die Chancen für einen positiven Ausgang des Schuldendramas in den USA stünden allerdings nicht schlecht, nachdem der Entwurf gestern eine wichtige Hürde im zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses genommen habe, hieß es bei CMC.

Wirtschaftsdaten aus China und den USA enttäuschen

Vielmehr lösen zunehmend Wachstumssorgen die Problematik rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA ab. Als Kursbremse erwiesen sich die neuen Einkaufsmanagerdaten aus China: Dort drehte die Industrie entgegen der Erwartung wieder deutlich in den kontraktiven Bereich ab und deutet damit auf eine schwächere Nachfrage aus der Weltwirtschaft hin. Auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Mai eingetrübt, der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf 54,5 nach 56,4 Punkten im Vormonat. Aber nicht nur chinesische Daten enttäuschten, der Einkaufsmanagerindex Chicago ist im Mai auf 40,4 von zuvor 48,6 Punkte regelrecht eingebrochen.

Verkauft wurden vor allem zyklisch Werte. Im DAX verloren BASF 3,4 Prozent, Continental 4,7 Prozent, Covestro 4,9 Prozent, Porsche Holding 3,9 Prozent oder Siemens Energy 2,9 Prozent. Thyssenkrupp verloren 2,2 Prozent oder Salzgitter 1,9 Prozent.

Nach einer Berg- und Talfahrt erholten sich Immobilienwerte gegen den Trend in einer technischen Gegenbewegung und angesichts der sich abzeichnenden Entschärfung des Gebäudeenergiegesetzes von den jüngsten Verlusten. So legten Aroundtown 5,5 Prozent zu - das Papier hat allein auf Monatssicht 22 Prozent an Wert verloren. Die Zahlungsschwierigkeiten der schwedischen SBB hatten über weite Strecken des Handelsverlaufs den Sektor noch belastet. Vonovia, die ebenfalls in Schweden engagiert sind, verloren dagegen 1 Prozent.

Suse gesucht

Für die Aktie von Morphosys ging es um 0,1 Prozent auf 23,80 Euro nach oben. Für die UBS ist die Aktie ein Kauf, das Kursziel mit 47 Euro deutlich über dem aktuellen Niveau. Für die Analysten ist die Aktie an der Börse falsch bewertet und bei entsprechenden Nachrichten biete sie ein deutliches Aufwärtspotenzial, während der aktuelle Aktienkurs nur einen geringen Pipeline-Wert impliziere. Suse gewannen sogar 5,9 Prozent. Seit geraumer Zeit machen Übernahmespekulationen die Runde. Das jüngste Gebot von Silverlake für Software AG hat zu einem gestiegenen Interesse der Anleger in dem Sektor geführt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.664,02 -1,5% +12,50%

DAX-Future 15.720,00 -1,3% +11,69%

XDAX 15.695,43 -1,4% +13,17%

MDAX 26.537,41 -1,0% +5,65%

TecDAX 3.199,69 -0,6% +9,54%

SDAX 13.113,72 -1,2% +9,96%

Bund-Future 135,89 +50

DAX 3 37 0 9.599,3 176,6 55,4

MDAX 15 35 0 1.727,0 152,4 31,9

TecDAX 10 20 0 2.017,6 62,4 17,5

SDAX 15 51 4 232,4 14,0 5,3

