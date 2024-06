XETRA-SCHLUSS/Erholung nach Abverkauf - Fresenius mit Helios fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Abgaben vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch im Plus geschlossen. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 18.576. Als gute Nachricht für einen nachlassenden Preisdruck wurden die Erzeugerpreise (PPI) aus der Eurozone gewertet. Sie gingen im April mit minus 5,7 Prozent zum Vorjahr noch einen Tick stärker zurück als erwartet. Auch stützten bessere Einkaufsmanagerindizes aus China die Stimmung. Auch der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA fiel besser aus. Die Lesung relativierte den jüngst schwachen ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, dieser hatte Wachstumssorgen an den Märkten ausgelöst.

In den Fokus rückt nun die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. Es gilt als ausgemacht, dass die Zentralbank die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Wichtiger für die Märkte dürfte der geldpolitische Ausblick werden.

Positiv für Fresenius wurde im Handel die erhöhte Prognose für die Kliniksparte Helios zur Kenntnis genommen. Sowohl Umsatz als auch Marge wurden nach oben präzisiert. Die Aktien legten um 1,5 Prozent zu. Deutsche Telekom erholten sich um 1,6 Prozent, nachdem sie am Dienstag unter einer Aktienplatzierung des Bundes gelitten hatten.

SAP mit Milliardenzukauf - Techwerte mit niedrigeren Renditen gesucht

SAP (+1,7%) verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf. Der Softwaregigant übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe. SAP zahlt 14,00 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs des Vortages und einem Unternehmenswert von 1,5 Milliarden Dollar entspricht. Zudem ändert das Unternehmen die Ausschüttungspolitik. Ab sofort sollen mindestens 40 Prozent des Non-IFRS-Nachsteuergewinns im fortgeführten Geschäft ausgeschüttet werden.

Technologieaktien insgesamt waren gesucht angesichts der deutlich gefallenen Renditen an den Anleihemärkten, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen rutschte auf 4,29 Prozent ab und notierte damit wieder deutlich unter der kritischen Marke von 4,50 Prozent: Aixtron gewannen 4,2 Prozent oder Süss Microtec 6,5 Prozent.

Bayer stiegen um 0,9 Prozent. Leicht positiv für das Sentiment wertete ein Händler die Meldung über eine reduzierte Strafe in einem Glyphosat-Prozess. Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hatte die Zahlung, zu der die Bayer-Tochter Monsanto in einem Glyphosat-Prozess verdonnert worden war, deutlich zusammengestrichen. Sartorius erholten sich in einer technischen Gegenbewegung nach dem jüngsten Abverkauf um 4,3 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung legten Merck KGaA um 2,7 Prozent zu.

