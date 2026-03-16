DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 +0,1%Nas22.505 +0,6%Bitcoin64.634 -0,6%Euro1,1547 +0,4%Öl102,9 +1,9%Gold5.007 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel
Jim Cramer warnt vor Panikverkäufen: Warum Anleger trotz Iran-Krieg Aktien halten sollten Jim Cramer warnt vor Panikverkäufen: Warum Anleger trotz Iran-Krieg Aktien halten sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

XETRA-SCHLUSS/Erholung setzt sich fort - Schwacher ZEW-Index belastet nicht

17.03.26 17:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
20,39 EUR 0,65 EUR 3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
71,35 EUR -0,45 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
271,20 EUR 9,40 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA Sponsored American Deposit Receipt
21,20 EUR -0,20 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
554,60 EUR 13,60 EUR 2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG St.
168,20 EUR 2,80 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
16,70 EUR 1,44 EUR 9,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt, ungeachtet wieder steigender Ölpreise, die allerdings im Tagesverlauf von ihren Hochs etwas zurückkamen. Zentrales Thema war unverändert der Iran-Krieg. Stützend wirkte indessen die Nachricht, dass Israel eigenen Angaben zufolge den iranischen Sicherheitschef Ali Larijani getötet hat, wie Händler sagten. An den Börsen überwiege die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Kriegs.

Wer­bung

Unbeeindruckt zeigten sich die Märkte auch vom Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartungen. Diese sind im März auf minus 0,5 von plus 58,3 im Vormonat regelrecht eingestürzt. Die Erwartung lag bei einer Lesung von 38,5 Punkten. Die Konjunkturlage verbesserte sich leicht auf minus 62,9 von minus 65,9. Die ausbleibende Marktreaktion dürfte darauf zurückzuführen gewesen sein, dass Anleger auf eine rasche Erholung der Erwartungskomponente setzen, sobald der Iran-Krieg beendet ist.

Ansonsten rückten zunehmend die anstehenden Zinsentscheidungen in den Fokus. In allen Fällen wird eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus erwartet. Im Blick steht daher der jeweilige geldpolitische Ausblick. Wie es in den kommenden Monaten weiter geht, dürfte in entscheidendem Maße von der Dauer des Iran-Kriegs und der damit verbundenen Inflationsentwicklung abhängen.

Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 23.731 Punkte. Angeführt wurde der Index von eher defensiven Titeln wie Eon, die nachrichtenlos um 3,2 Prozent stiegen. Gefragt waren ferner Hannover Rück (+4%) und Munich Re (+2,5%). Merck KGaA verzeichneten ein Plus von 2,5 Prozent.

Wer­bung

Nachrichten gab es vorwiegend zu Unternehmen der zweiten Reihe. Sartorius gewannen an ihrem Kapitalmarkttag 7,9 Prozent. Die dabei ausgegebenen Mittelfristziele kamen gut an, wie Analysten anmerkten. Der Aktie dürfte auch zugutegekommen sein, dass sie zuletzt einen schwachen Lauf gehabt habe.

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im vergangenen Jahr bei einer soliden Geschäftsentwicklung weniger verdient. Höhere Abschreibungen und Zinseffekte im Zusammenhang mit der Terminaleröffnung am Konzernflughafen Lima drückten den Gewinn stärker als am Markt erwartet. Dagegen profitierte der freie Cashflow von dem Auslaufen großer Investitionsprojekte und war erstmals seit 2018 wieder positiv. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Fraport einen weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses, rechnet aber unter dem Strich wegen höherer Abschreibungen mit einem weiteren Gewinnrückgang. Die Aktie legte um 5,9 Prozent zu.

Nach überzeugenden Geschäftszahlen verteuerten sich Springer Nature um 12,8 Prozent. Der Zahlenausweis ist zum Teil etwas besser als erwartet ausgefallen. Der Medienkonzern erwartet für dieses Jahr weiteres Umsatzwachstum und eine Margenausweitung.

Wer­bung

Thyssenkrupp gewannen 5,5 Prozent. Der finnische Aufzugshersteller Kone (+2,1%) führt nach Informationen von Bloomberg mit den Eigentümern des Wettbewerbers TK Elevator Gespräche über dessen Übernahme. Die Eigentümer von TK Elevator, die Private-Equity-Gesellschaften Advent und Cinven, strebten bei einer Transaktion eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro einschließlich Schulden an. Parallel dazu arbeiteten Advent und Cinven an einem Börsengang für TK Elevator. Beide hatten das Unternehmen im Jahr 2020 für 17,2 Milliarden Euro vom finanzschwachen Industriekonzern Thyssenkrupp übernommen. Der hält allerdings noch eine Minderheitsbeteiligung an TK Elevator.

===

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.731 0,7 -3,1

DAX-Future 23.735 0,4 -4,5

XDAX 23.732 0,4 -3,5

MDAX 29.482 1,8 -3,8

TecDAX 3.599 1,1 -0,6

SDAX 16.918 0,9 -1,6

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 126,55 36

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
05.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
26.02.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026EON SE VerkaufenDZ BANK
25.02.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.02.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.03.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
25.02.2026EON SE NeutralUBS AG
25.02.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
25.02.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026EON SE VerkaufenDZ BANK
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen