XETRA-SCHLUSS/Erholungstag - Gewinnwarnung von VW überrascht nicht

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer zur Wochenmitte ging es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt nach oben. Weiterhin schwanken die Kurse, je nach Nachrichtenlage, stark. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, dort sind inzwischen 22 Millionen Menschen ohne Arbeit, belasteten am Nachmittag. Keine Entspannung kommt momentan vom Ölmarkt, die OPEC erwartet auch für die kommenden Monate ein Überangebot. Mit VW lieferte erneut ein Unternehmen aus der Automobilbranche einen Gewinnwarnung, aber mit diesem Schritt wurde an der Börse schon seit längerem gerechnet. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 10.302 Punkten aus dem Handel.

Volkswagen kassiert Ausblick nach Gewinneinbruch

Volkswagen (plus 0,8 Prozent) hat angesichts der Produktionsstillstände und der weiterhin unsicheren Branchenlage infolge des Corona-Virus den Ausblick für das laufende Jahr zurückgenommen. Nach einem massiven Gewinneinbruch im ersten Quartal seien die Jahresziele, die der Wolfsburger Konzern bereits Mitte März in Frage gestellt hatte, nicht mehr erreichbar. "Als Folge (der Corona-Pandemie) ist der automobile Einzelhandel weitgehend zum Erliegen gekommen", erläuterte der DAX-Konzern. "Das resultierende Absinken der Kundennachfrage, aber auch Lieferengpässe führten zu Produktionsstopps innerhalb des Volkswagen-Konzerns."

Die Aktien von Zalando stiegen nach vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal um 6,2 Prozent. Nach Einschätzung von Hauck & Aufhäuser unterstreichen diese die starke Wettbewerbsposition des Online-Händlers. Die Analysten sehen Zalando als klaren Gewinner der Coronavirus-Krise und schätzen ihre bisherige Erwartung eines Umsatzwachstums von 8 Prozent im laufenden Jahr nun als konservativ ein.

Für die Aktie von Deutsche Euroshop ging um 5,6 Prozent nach oben. Positiv wird für den Betreiber von Einkaufszentren gesehen, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. "Damit darf ein großer Teil der Mieter in den Einkaufszentren wieder die Türen öffnen", so ein Marktteilnehmer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 106,1 (Vortag: 133,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,89 (Vortag: 4,80) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 10.301,54 +0,21% -22,25%

DAX-Future 10.318,00 +0,55% -21,18%

XDAX 10.328,04 +0,49% -21,37%

MDAX 21.792,67 +0,32% -23,03%

TecDAX 2.816,65 +0,82% -6,58%

SDAX 9.879,74 +1,12% -21,04%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,74 28

April 16, 2020 11:46 ET (15:46 GMT)

