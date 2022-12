XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - Corona-Lockerungen in China stützen leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit kleinen Aufschlägen beendet. Nach den Weihnachtstagen war die Nachrichtenlage dünn, allgemein wird mit einem impulsarmen Handel "zwischen den Jahren" gerechnet. Da die Börse in London auf Grund eines Feiertages auch am Dienstag geschlossen bleibt, fehlten von dort die Umsätze wie auch Impulsgeber. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 13.995 Punkte und schloss damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 14.000.

Siemens Energy startet Aktienrückkaufprogramm

Die Corona-Lockerungen in China schreiten derweil voran. So hebt China ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv wurde hier an der Börse vermerkt, dass die Politik das Ende der Null-Covid-Politik stringent verfolgt und so das Wachstum schneller als erwartet einsetzen dürfte. Die Entwicklung stützte die Aktien von Luxusgüter-Hersteller wie auch den Airline-Sektor. Für Lufthansa ging es 1,6 Prozent nach oben, Hugo Boss gewannen 0,9 Prozent.

Siemens Energy rückten 2,1 Prozent vor. Das vom Konzern beschlossene Aktienrückkaufprogramm beginnt am 2. Januar 2023. Im Zeitraum bis längstens zum 30. September sollen eigene Aktien der Gesellschaft im Wert von bis 130 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Uniper verabschiedet sich aus DAX-Familie

Zum Start in die Handelswoche fliegt die Uniper-Aktie (-6%) aus der DAX-Familie. Nachdem der Wert erst im September aus dem MDAX in den SDAX gerutscht war, werden die Titel dort nun von SFC Energy (-3,2%) ersetzt. Der Kursverfall auf Grund der Milliardenverluste sowie letztendlich die Verstaatlichung lieferten die Gründe für den Abstieg. Der Streubesitz war in der Folge unter die entscheidende Marke von zehn Prozent gesunken. Das Interesse der Anleger an der Aktie dürfte mit dem inzwischen extrem geringen Freefloat weiter zurückgehen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.995,10 +0,4% -11,90%

DAX-Future 14.062,00 +0,4% -11,75%

XDAX 13.998,87 +0,3% -11,67%

MDAX 25.285,55 +0,1% -28,01%

TecDAX 2.902,83 -0,0% -25,95%

SDAX 11.896,21 +0,1% -27,53%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,43 -125

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 32 8 0 1.112,6 23,2 29,1

MDAX 22 24 3 227,2 15,6 23,5

TecDAX 13 14 3 232,3 7,9 12,0

SDAX 37 29 4 61,9 5,3 6,3

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2022 11:45 ET (16:45 GMT)